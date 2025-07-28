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28 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Rodos'ta İsraillileri taşıyan gemi protesto ile karşılandı

28 Temmuz 2025, Pazartesi 19:52
İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer gemisi, Rodos Adası'nda Filistin'e destek vermek isteyen eylemcilerin protestosu ile karşılaştı.

İsrailli turistleri taşıyan "CROWN IRIS" isimli kruvaziyer gemisi, öğleden sonra Rodos Limanı'na geldi.

Filistin halkına destek vermek isteyen bir grup, İsrailli turistlerin gemiden inmesini engellemek amacıyla limanda eylem düzenledi.

Yaklaşık 100 kişilik gösterici grubu, ellerinde Filistin bayrakları ve Filistin'de ölen çocukların fotoğrafları ile eylem yaptı.

Polis, "Filistin'e özgürlük" sloganları atan grubu limandan uzaklaştırırken, polis ve eylemciler arasında çıkan arbedede en az iki kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, Rodos Belediye Başkanı Aleksandros Koliadis, gemiyi limanda karşıladı.

Bir grup yolcu ise gemide İsrail bayrağı açtı.

Aynı gemi 22 Temmuz'da da Siros Adası'na gitmiş ancak burada eylemcilerin tepkisi nedeniyle İsrailli yolcular gemiden inememişti. Gemi yolcularını indiremeden limandan ayrılmıştı.

AA

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