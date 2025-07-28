Putin'in Ukrayna ile anlaşmaya varması için "10 ya da 12 gün" süre verilecek

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile bir anlaşmaya varması için "10 ya da 12 gün" süre verileceğini ve resmi açıklamayı bu gece ya da yarın yapacağını söyledi.

Trump, sahibi olduğu golf tesislerini gezmek için İskoçya'ya yaptığı ziyarette, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi ve iki lider basına açıklamalarda bulundu.

Trump, "Bugünden itibaren yaklaşık 10 veya 12 günlük yeni bir son tarih belirleyeceğim. Beklemenin bir anlamı yok. 50 gün oldu. Cömert davranmak istiyorum ama hiçbir ilerleme görmüyoruz." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının anlaşmayla sona ermesi gerektiğinin altını çizen Trump, bir anlaşmaya varılmaması durumunda Rusya'ya yaptırım ya da ikinci gümrük vergileri uygulayabileceğinin altını çizdi.

Trump, resmi açıklamayı muhtemelen bu akşam veya yarın açıklayacağını vurgulayarak, “Fakat beklemek için bir neden yok. Cevabın ne olacağını biliyorsanız, neden bekleyesiniz ki? Bilmiyorum, bu yaptırımlar belki de gümrük vergileri, ikincil gümrük vergileri olacak.” diye konuştu.

"Putin beni çok hayal kırıklığına uğrattı"

Trump, Rusya-Ukrayna konusuna ilişkin yöneltilen soruya verdiği yanıtta ise Putin'in kendisini çok hayal kırıklığına uğrattığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Putin ile çok kez konuştum. Onunla çok iyi anlaşıyordum ama 5 kez, her seferinde, belki 4 kez tartışmalarımız oldu. Sen (Starmer) ve ben defalarca bu konuyu çözdüğümüzü düşündüğümüzü ele aldık. Bunu defalarca hallettiğimizi düşündük ama sonra Başkan Putin çıkıp Kiev gibi bir şehre roketler fırlatmaya başladı ve bir huzurevinde ya da başka bir yerde birçok insanı öldürdü. Sokaklarda cesetler yatıyor ve ben bunun doğru yol olmadığını söylüyorum. Bakalım ne olacak. Çok hayal kırıklığına uğradım. Başkan Putin beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Bu yüzden, bakmamız gerekecek ve ona verdiğim 50 günlük süreyi kısaltacağım çünkü ne olacağını zaten biliyorum."

Moskova Borsası, Trump’ın Rusya açıklamalarının ardından düşüşe geçti

Öte yandan, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan Moskova Borsası (MOEX), Trump’ın açıklamalarının ardından 1,08 değer kaybederek 2.743 puanın altına inerken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 1,07 düşüşle 1087 puanın altına geriledi.

Rus rublesi ise dolar karşısında yüzde 0,94 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 80,45 seviyesine çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde vergileri yüzde 100 artıracağını açıklamıştı.

Gazze'deki açlık krizi

Gazze'deki açlık krizine ilişkin de Trump, "⁠Birçok insanı kurtarabiliriz. O çocukların bazıları gerçekten açlıktan ölüyor. Bunu görüyorum ve bunu uyduruyor olamazsınız." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki açlığa çözüm olarak gıda merkezleri kuracaklarına işaret ederek, şunları söyledi:

"Eskiden Gazze Şeridi dedikleri yerdeki insani ihtiyaçlarla ilgilenmek zorundayız. Artık Gazze Şeridi olarak anılmıyor ama orası Gazze Şeridi. Gıda merkezleri kuracağız ve bunu bazı çok iyi insanlarla birlikte yapacağız ve fon sağlayacağız."

Trump, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, Gazze'de açlık olmadığını söyledi. Buna katılıyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtta, "Televizyonda gördüklerime dayanarak, pek öyle olduğunu söyleyemem çünkü o çocuklar çok aç görünüyorlar ama biz çok para ve çok yiyecek veriyoruz. Diğer ülkeler de şimdi harekete geçiyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye yardım konusunda diğer ülkelerin de elini taşın altına koyması gerektiğinin altını çizen Trump, dün Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmede, Leyen'in kendisine Avrupa ülkelerinin desteklerini "önemli ölçüde" arttıracaklarını söylediğini aktardı.

Trump, Netanyahu ile İsrailli esirlerle ilgili "çeşitli planlar" üzerinde çalıştıklarını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik "çeşitli planlar" üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Donald Trump, Gazze'deki açlık krizinin hafifletilmesi noktasında daha fazla müdahil olacaklarını belirterek, "Daha önce bazı havadan yardımlar yaptık ve insanlar bunun için koşturuyor. Başbakan (Starmer) da bu yardımlarda bize destek olacak." dedi.

Gazze'ye yapılan yardımların sınırlı olmasında İsrail'in sorumluluğunun ne olduğu sorulduğunda ise Trump, "İsrail'in sorumluluğu çok. Hala 20 kadar rehine olması, İsrail halkını çok endişelendiriyor ve bu durum İsrail'i zor durumda bırakıyor." diye konuştu.

Hamas'ın esirlerin iade edilmesine yanaşmadığını söyleyen Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik "çeşitli planlar" hakkında görüştüğünü aktardı.

Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hamas son birkaç gündür çok zorlu bir muhatap haline geldi, çünkü son 20 kişiyi teslim etmek istemiyorlar. Onlar, bu kişileri ellerinde tuttukları sürece kendilerini güvende hissettiklerini düşünüyorlar, ama ben bunun böyle yürüyeceğini sanmıyorum. Bu yüzden, Netanyahu ile görüşüyorum ve çeşitli planlar üzerinde çalışıyoruz. Çok zor bir durum. Eğer rehineler olmasaydı, işler çok hızlı ilerlerdi ama rehineler var ve bazı durumlarda nerede tuttuklarını biliyoruz. O bölgeye aceleyle girmek istemezsiniz, çünkü bu rehinelerin öldürülmesi anlamına gelir."

Trump, buna karşın, Gazze'ye yardımı arttırmak için İsrail'in çok şey yapabileceğini de sözlerine ekledi.

ABD Başkanı, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bir sonraki görüşünde ona ne söyleyeceği sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Sanırım Başbakan (İngiltere Başbakanı Starmer) adına da konuşabilirim, para ve diğer şeyleri veriyoruz, o (Netanyahu) da bunu iyi yönetmeli. (Filistinlilerin) Yiyecekleri aldıklarından emin olmalarını istiyorum. Yiyeceklerin her zerresini aldıklarından emin olmak istiyorum çünkü bu yiyeceklerin en azından hepsi teslim edilmiyor."

"Ghislaine Maxwell'i affetmem için kimse bana gelmedi"

Kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan Jeffrey Epstein'in suçlarına yardım ettiği gerekçesiyle mahkum olan Ghislaine Maxwell'i affedip affetmeyeceğiyle ilgili soru üzerine ise Trump, Maxwell'i affetme yetkisinin olduğunu, ancak bu konuda kimsenin kendisine talepte bulunmadığını aktardı.

Trump, Londra Belediye Başkanı Khan'ı eleştirdi

ABD Başkanı Trump, 17-19 Eylül'de İngiltere'ye yapacağı resmi ziyarete de değinerek, İngiltere Kralı 3. Charles'ın büyük hayranı olduğunu ve Kral'ın gerçekten çok iyi göründüğünü söyledi. Trump, hiçbir ülkenin ziyaretlerde İngiltere gibi şatafatlı tören yapmadığını dile getirdi.

Trump, "(Londra Belediye Başkanı Sadık Khan) Belediye Başkanınızın hayranı değilim. Bence berbat bir iş çıkardı, Londra Belediye Başkanı... kötü bir insan."

İngiltere Başkanı Starmer'ın araya girerek, "Aslında o benim arkadaşım." ifadesini kullanması üzerine Trump, "Bence berbat bir iş çıkardı ama Londra'yı kesinlikle ziyaret ederim." diye konuştu.

"Ateşkesi sağlamalı ve insani yardımı içeri sokmalıyız"

İngiltere Başbakanı Starmer da Trump ile Gazze'deki "tahammül edilemez" durum hakkında konuştuklarını belirterek, "Ateşkesi sağlamalı ve insani yardımı içeri sokmalıyız." ifadesini kullandı.

Trump olmadan bir çözüme ulaşamayacaklarının altını çizen Starmer, olası ateşkesten sonra Gazze'de neler olacağına dair plan üzerinde Trump ile konuştuklarını kaydetti.

Starmer, ABD Başkanı Trump ile ilişkisi hakkında ise "Birbirimizi seviyoruz, birbirimize saygı duyuyoruz, iyi anlaşıyoruz ve her ikimiz de ülkelerimize ve ailelerimize karşı büyük sevgi besliyoruz ve bu nedenle, aslında birlikte başardığımız ve ilerledikçe kendi ülkelerimize liderlik ederek başaracağımız çok şey var." diye konuştu.