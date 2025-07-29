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29 TEMMUZ 2025 SALI - YIL: 56

Ekonomi dikiş tutmuyor - Uygulanan politikalar krizleri derinleştirdi

29 Temmuz 2025, Salı 00:57
TUTMAYAN KEMER SIKMA POLİTİKALARI, YÜKSEK FAİZ, İSRAF VE ŞATAFATIN ARTARAK DEVAM ETMESİ EKONOMİK KRİZİ DAHA DA DERİNLEŞTİRİYOR.

DEVLETTE ŞATAFAT VE İSRAF TAM GAZ - YANLIŞ POLİTİKALAR UYGULANDI - VERGİ GELİRLERİ FAİZE GİDİYOR

Değişen Hazine ve Maliye bakanları, değişen ekonomi politikaları, birbiri ardına açıklanan paketler; yaşanan hayat pahalılığına, emekli, memur, dar ve orta gelirlinin derdine çare olamıyor. Çarşı pazar deyim yerindeyse "yanarken" hem çiftçi mağdur, hem de vatandaş yüksek fiyatlar karşısında şaşkın. Öte yandan devlette şatafat ve israfın artarak devam etmesi de ekonomik krizi körüklüyor. 

Ekonomi dikiş tutmuyor

Ekonomist Bilge Yılmaz, uygulanan ekonomi politikalarının Türkiye’yi krizden çıkarmak bir yanadaha derin bir çöküşe sürüklediğini söyledi.

Ekonomist Bilge Yılmaz, gazeteci Semin Gümüşel Güner’in sorularını cevapladı. Yılmaz, Türkiye ekonomisinin “komaya girdiğini” belirterek mevcut ekonomi politikalarını sert bir dille eleştirdi. Sadece ekonomi değil, siyasette de otoriterleşmenin derinleştiğini söyleyen Yılmaz, İmralı merkezli yeni sürece ise ‘şüpheyle’ yaklaştığını ifade etti. Türkiye’de hem ekonomik hem siyasî krizin derinleştiğini vurgulayan Yılmaz, mevcut yönetimin izlediği ekonomi politikalarının vatandaşları ağır bedellere zorladığını söyledi. “Ekonominin durumu çok kötü ama daha önemlisi daha da kötüye gidecek” diyen Yılmaz, Mehmet Şimşek’in uyguladığı politikaların eksik ve yanlış olduğunu ifade etti.

Vatandaş büyük bir servet transferine maruz kaldı

Faiz odaklı tartışmaların meseleyi basitleştirdiğini belirten Yılmaz, “Üç ilaçtan sadece birini, o da yanlış şekilde kullandılar. Sonuçta hasta komaya girdi” sözleriyle ekonomik tabloyu özetledi. Ağustos 2022’de açıkladığı kapsamlı programın dikkate alınmadığını, teşviklerin sonuçlarının bile ölçülmediğini belirten Yılmaz, “Türkiye’de bu işin ciddiyeti kavranmıyor maalesef. Devlet para dağıtıyor ama ne sonuç çıktığını bilmiyor. Şimdi siz burada nasıl tasarrufa gideceksiniz ki? Analizini yapmamışsınız, veriyi toplamamışsınız” dedi.

Mevcut faiz politikalarının bazı kesimleri zenginleştirirken, geniş kitleleri yoksullaştırdığını söyleyen Yılmaz, “Enflasyonla sadece sabit gelirli yoksullaşmıyor, aynı zamanda birileri zengin ediliyor. Bu bir servet transferidir” değerlendirmesini yaptı.

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...Ve düşünün, bu ekonominin “iyi” hali

Ekonomi yazarı Murat Muratoğlu, Nefes’te “Bu başarı karın doyurmadı” başlıklı yazı yazdı. Muratoğlu şunları söyledi: “Türkiye’nin kredi notunu yükselttiler. Kimler? Hani şu “Sen kimsin yaa!” diye çıkıştıkları, o bildik, “faiz lobisi”, “dış mihraklar”, “ajanlar” ve “provokatörler”…

Dünyanın en çok kabul gören üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu olan S&P, Moody’s ve Fitch’in değerlendirmeleriyle Türkiye, 13. basamağa kadar yükseldi. Zira yatırım yapılabilir seviyeyi ucundan yakalamamız için bile her birinden ikişer not artışı daha gerekiyor. Ve düşünün, bu ekonominin “iyi” hali…” Haber Merkezi

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Sadece bir tahvile 3,7 milyar dolar faiz ödendi

Ekonomist Kerim Rota faizlere ilişkin dikkat çekici bir veriyi paylaştı. Rota haziran ayında tahvile 6,3 milyar faiz ödendiğini söyledi ve bu miktarın yarısının sadece bir tahvile ödendiğini açıkladı.

Rota’nın açıkladığına göre 18 Haziran’da sadece bir tahvile 3,7 milyar dolar ödendi. Ömer Rıfat Gencal ile Mesele Ekonomi adlı Youtube kanalında ekonomiyi değerlendiren Kerim Rota yıl sonu için yüzde 36-37 civarında enflasyon beklediğini belirtirken “Bir yol kazası olmazsa…” diye de ekledi. Rota’nın bahsettiği yüksek faiz ödenen tahvil 2020’de ihraç edilen 5 yıllık endeksli tahvil oldu.

Haber Merkezi

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