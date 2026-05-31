İsrail hapishanelerindeki idari tutuklu sayısı 3376'ya yükseldi

İsrail yönetiminin, hapishanelerdeki Filistinli esirlerden 139'u hakkında "idari tutukluluk" kararı aldığı belirtildi. İsrail hapishanelerindeki idari tutuklu sayısı mayıs ayı itibarıyla 3 bin 376'ya yükseldi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı. İsrail hapishanelerindeki 139 esir hakkında 2 ila 6 ay arasında değişen idari tutukluluk kararı alındığı kaydedildi. Bunlardan bir kısmının yeni kararlar, bir kısmının ise daha önceki idari tutuklulukların yenilenmesi şeklinde olduğu ifade edildi. İsrail yönetiminin, "gizli bir dosyanın varlığını" bahane ederek idari tutukluluk uygulamasını sıklıkla kullandığı belirtilen açıklamada, hapishanelerdeki idari tutuklu sayısının mayıs ayı itibarıyla 3 bin 376'ya ulaştığı aktarıldı. İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri 1 aydan 6 aya kadar alıkoyabiliyor. AA

