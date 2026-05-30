UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon üst üste 2. kez PSG

Paris Saint-Germain (PSG), UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ve toplamda 2. kez şampiyonluğa ulaştı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının final müsabakası, Fransız temsilcisi PSG ile İngiltere'nin Arsenal takımları arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 67 bin seyirci kapasiteli Puskas Arena'da yapıldı.

Mücadelenin 6. dakikasında Kai Havertz'in golüyle 1-0 öne geçen Arsenal, 65. dakikada Ousmane Dembele'nin penaltıdan attığı gole engel olamadı. Mücadelenin normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 beraberlikle sona erince seri penaltı atışlarına geçildi.

İlk yarı

6. dakikada Arsenal 1-0 öne geçti. Marquinhos'un orta saha çizgisine yakın bölgede uzaklaştırmak istediği top rakibine çarparak savunma arkasına düştü. Meşin yuvarlağı kapan Havertz, neredeyse PSG yarı alanını kat ederek sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Alman futbolcu, kaleci Safanov ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısında gol haricinde önemli bir pozisyon yaşanmadı. İngiliz ekibi, devre arasına üstün giren taraf oldu.

İkinci yarı

62. dakikada PSG penaltı kazandı. Soldan ceza sahasına giren Kvaratskhelia, Mosquera'nın müdahalesiyle yerden kalınca Alman hakem Siebert penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada penaltıyı kullanan Dembele, meşin yuvarlak ile kaleci Raya'yı ayrı köşelere gönderdi: 1-1.

78. dakikada Kvaratskhelia, kendi yarı alanında aldığı topla rakip ceza sahasına soldan girdi. Gürcü futbolcunun şutunda, Lewis-Skelly'den seken top yan direğe çarparak kornere gitti.

89. dakikada Doue'nin soldan pasıyla ceza yayı içinde buluşan Vitinha'nın sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

90+7. dakikada Arsenal'ın çok adamla ileride yakalayan PSG'de soldan topu sürükleyen Barcola, ceza sahasına girdikten sonra kaleci Raya ile karşı karşıya şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

PSG, son anlarda Barcola ile bu pozisyondan yararlanamadı ve hakem Daniel Siebert, maçın normal süresini bitiren düdüğü çaldı. 90 dakika sonunda 1-1 eşitlik olunca uzatma bölümüne geçildi.

İki takımın da kontrollü oynadığı ve pozisyon üretmekte zorlandığı 15 dakikalık ilk uzatma bölümünde eşitlik bozulmadı. İkinci uzatma bölümünde de ciddi bir pozisyon olmadı 1-1 eşitlikle seri penaltı atışlarına geçildi.

Sonucu penaltılar belirledi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kazanan takımı seri penaltı atışları belirledi.

PSG'de Gonçalo Ramos ve Doue ilk 2 penaltıyı gole çevirdi. Gyökeres'in açılış penaltısından yararlandığı Arsenal'da ikinci olarak topun başına gelen Eze, meşin yuvarlağı yandan dışarı attı. Fransız temsilcisinde üçüncü penaltı için gelen Nuno Mendes'in şutunda kaleci Raya soluna uçarak gole izin vermedi. İngiliz temsilcisinin üçüncü penaltısını Rice gole çevirince 2-2 eşitlik oluştu.

Paris Saint-Germain adına dördüncü penaltıyı Hakimi kullandı. Faslı oyuncu top ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. Arsenal'da topun başına geçen Martinelli de ağları sarsınca 3-3 eşitlik oldu.

Fransız temsilcisinde 5. penaltıyı kullanan Beraldo, hata yapmadı. İngiliz ekibinin beşinci penaltısı için beyaz noktaya giden Gabriel, topu üstten auta yolladı.

PSG, 3. finalinde 2. kez kazandı

Paris Saint-Germain, tarihinde 3. kez mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. zaferini yaşadı.

2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Bayern Münih'e 1-0 yenilerek kupayı rakibine kaptıran Fransa temsilcisi, geçen sezon ise İtalya'nın Inter takımını 5-0'lık skorla mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

PSG, Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı

Final müsabakasının ardından Puskas Arena'da kupa töreni düzenlendi. Törende ikinci Arsenal futbolcularına madalyalarını, şampiyonluğa ulaşan PSG'ye ise madalya ve kupalarını UEFA Başkanı Aleksander Ceferin verdi. Törende yer alan PSG Kulübü Başkanı Nasır el-Halifi, futbolcularını ve teknik direktör Luis Enrique'ye sarılarak kutladı.

Şampiyonluk seremonisinde PSG kaptanı Marquinhos, Ceferin'in elinden aldığı kupayı büyük bir sevinçle havaya kaldırdı. Marquinhos'a sonrasında takım arkadaşları, teknik ekip ve başkan El-Halifi de katıldı.

Futbolcular, daha sonra kupayı kendilerini desteklemek için gelen taraftarlara götürdü.

Arsenal, yine üzgün ayrıldı

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk şampiyonluk şansını yine değerlendiremedi.

Daha önce 1 kez finale yükselme başarısı gösteren Arsenal, 2006'da Barcelona'ya 2-1 yenilerek sahadan üzgün ayrıldı. Finale çıkma başarısını 20 yıl sonra tekrarlayan İngiliz temsilcisi, ikinci finalinden de istediğini elde edemedi.

Fransızlar üçüncü kez kazandı

1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanya takımları güldü.

İspanya ekiplerinin 20 kez kazandığı turnuvada İngilizler 15, İtalyanlar 12, Almanlar 8, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4 kez mutlu sona ulaştı.

Fransız ekiplerinin 3. kez kaldırdığı Şampiyonlar Ligi kupası, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımlarına da birer kez gitti.

On yıl sonra sonucu penaltılar belirledi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon, 10 yıl sonra seri penaltı atışlarıyla belirlendi.

"Devler Ligi"nde bundan önce seri penaltı atışlarına giden final müsabakası, 2015-2016 sezonunda Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynandı. Real Madrid, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmayı penaltılarla 5-3 kazanarak mutlu sona ulaştı.