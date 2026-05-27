Ateşkes lafta! Netanyahu: Lübnan'da kara saldırılarını genişlettik - Terör devleti 31 kişiyi daha katletti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun ateşkese rağmen güneyini işgal altında tuttuğu Lübnan'da kara saldırılarını genişlettiğini açıkladı. İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki 5 beldeye düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

Başbakan Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısının başında yaptığı açıklamada, İsrail birliklerinin Lübnan'da "stratejik alanları" işgal etmeye başladığını söyledi.

Netanyahu, kara saldırılarına ilişkin talimatı Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile birlikte verdiklerini aktardı.​​​​​​​

İsrail devlet televizyonu KAN, gün içinde İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde ateşkese rağmen halihazırda işgal altında tuttuğu ve "Sarı Hat" olarak adlandırılan bölgenin ötesine kara saldırıları başlattığını bildirmişti.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün akşam saatlerinde orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatı vermişti.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise 23 Mart'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinin işgal edilmesi ve Litani Nehri'nin yeni İsrail-Lübnan sınırı olması gerektiğini savunmuştu.

İsrail ordusu, 19 Nisan'da Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanlarda Gazze Şeridi'ndeki "Sarı Hat" benzeri bir bölge oluşturduğunu açıklamıştı.

Terör devleti dün 31 kişiyi daha katletti

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in dün düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda sivilin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Sur kentine bağlı Burç Şemali beldesine düzenlenen saldırıda, aralarında 2 çocuk ve 3 kadının bulunduğu 14 kişi öldü, 5'i çocuk, 6'sı kadın 16 kişi yaralandı.

Sayda kentine bağlı Kevseriyyet er-Ruz beldesindeki saldırıda 5 kişi öldü, aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Nebatiye vilayetindeki Habbuş beldesinde 2'si çocuk 4 kişi yölürken, aralarında 2 çocuk ve 3 kadının bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Sur'a bağlı Maareke beldesinde 6 kişi öldü, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Sur kenti yakınlarındaki Selaa beldesine düzenlenen saldırıda ise 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'a gece düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Deyr Amis beldesine gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Deyr Amis beldesini hedef aldı.

Saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde de Nebatiye vilayetine bağlı Bırayki beldesine 2 hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 213 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.