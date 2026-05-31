'Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne Ukrayna İHA'sı isabet etti'

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Ukrayna'ya ait insansız hava aracının (İHA), Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ndeki güç ünitesine isabet ettiğini bildirdi.

Likhachev, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'ya ait kamikaze tipi İHA ile Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne saldırı yapıldığını belirtti. Saldırının ardından patlama meydana geldiğini ifade eden Likhachev, "İHA, santraldeki güç ünitesinin türbin binasına isabet etti. Patlama sonucunda ana ekipman zarar görmedi ancak türbin odasının duvarında delik oluştu." bilgisini verdi. Likhachev, saldırının "kasıtlı" olduğunu belirterek, "Bugün, Rusya ve Ukrayna sınırlarının çok ötesinde yaşayan ve tamamen güvende olduklarını düşünenleri de büyük ihtimalle etkileyecek bir olaya bir adım daha yaklaştık." değerlendirmesinde bulundu. Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti. AA

