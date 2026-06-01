"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Hekim, bakan, şair ve yazar... Namık gedik unutulmadı - İşkence ile öldürülüp intihar süsü verildi

01 Haziran 2026, Pazartesi
27 Mayıs darbesinin ardından zalim darbecilerin zulmüne uğrayarak can veren dönemin İçişleri Bakanı Namık Gedik’i rahmetle yâd ediyoruz.

Namık Gedik kimdir?

1911 yılında İstanbul Üsküdar’da doğan Dr. Namık Gedik, hekim olarak görev yaptığı yıllarda halkla kurduğu yakın ilişki ile tanındı. 1950 seçimlerinde Demokrat Parti’den Aydın milletvekili seçildi. Gedik, 1954’te İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. 30 Mayıs 1960 tarihinde, yani 27 Mayıs darbesinin 3. günü, ölüm sebebi “intihar” diye kayıtlara geçirilmiştir. İddiaya göre tutuklu bulunduğu Harbiye Okulu’nda bunalıma girmiş kendini pencereden aşağı atmıştır. Oysa Harp Okulu’nda o esnada bulunan bir çok kimsenin tasdikiyle Namık Gedik’in ölümü intihar değil, düpedüz bir cinayetti.

İslâmiyet’e ciddî taraftar idi

27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi’nin ardından Başbakan Adnan Menderes ve ikisi bakanı idam edilmişti. Bunların yanı sıra İçişleri Bakanı Namık Gedik ile Yassıada’daki 11 mazlûm da işkence çektirilerek katledildi. Üstad Bediüzzaman’ın tabiriyle “İslâmiyet’e ciddî taraftar” olan Namık Gedik (Emirdağ Lâhikası, s. 449.), 27 Mayıs günü darbeci subaylar tarafından evinden apar topar alınarak Ankara’daki Harp Okuluna götürüldü. 

Ağır işkenceler gördü

Gedik burada ağır işkencelere maruz kalmış. Olup bitenlerin birinci derecedeki şahitlerinden olan DP’li siyasetçilerden Edip Yangın, şöyle anlatmış: “Darbe sonrasında tutuklanıp Harp Okulu binasına götürülenlerin arasında ben de vardım. Orada gördüğüm hemen herkes adeta yarı canlı, yarı ölü bir vaziyetteydi. En çok ezâ–cefâ görenlerin başında İçişleri Bakanı Namık Gedik geliyordu. Bir kısmı anlatılamaz cinsten olan bu işkenceler o derece arttı ve ağırlaştı ki, Namık Bey buna daha fazla dayanamayarak baygınlık geçirdi. Hareketsiz düştü. İşkenceciler, onun ölüme doğru gittiğine kanaat getirdiler. Bu sebeple, aralarında fısıldaşarak, bir plan yaptılar. Gecenin geç saatlerinde izbandut gibi iki subay geldi. Yerde baygın yatan Namık Gedik’i karga tulumba kaldırdılar ve salonun yüksek penceresinden aşağıya attılar. Meğerse, resmî bir tutanakla bu cinayete intihar süsü vermişler.”

Yıllarca kabri olmadı

Darbe cuntası, Gedik’in naaşını Ankara’daki Karşıyaka Mezarlığında belli olmayacak şekilde defnetmişlerdi. Mezar yeri yıllarca gizli ve belirsiz şekilde bırakılmıştı. Ancak, yıllar sonra Gedik’in naaşı aile arasında yapılan mutevazı bir törenle

Ankara Cebeci Mezarlığına nakledilmiştir. 

(Latif Salihoğlu, Yeni Asya, 30 Mayıs 2023)

