"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 OCAK 2024 PAZAR - YIL: 54

İsrail soykırım davasından çekiniyor

07 Ocak 2024, Pazar 14:28
İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Gazze'deki saldırıların durdurulması yönünde karar almasından endişe ettiği belirtildi.

“Soykırım” davası 11 Ocak’ta başlayacak
Malezya: Güney Afrika’nın yanındayız
İlk soykırım davası Güney Afrika’dan
UCM Başsavcısına "çifte standart" eleştirisi: UCM, İsrail'i soruşturmaktan kaçınıyor

 

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine UAD'de açtığı "soykırım" davasının ilk duruşması 11-12 Ocak'ta yapılacak.

İsrail devlet televizyonu KAN'dan konuyla ilgili kısa bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Tel Aviv, Lahey'deki mahkemenin Gazze'deki saldırıların durdurulması yönünde karar vermesinden endişe ediyor." ifadesi kullanıldı ancak ayrıntı verilmedi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle, 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'da dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

İsrail ordusunun ateşiyle 7 Ekim'de öldürülen İsraillilerin ailelerinden soruşturma talebi

Gazze sınırındaki "Be'eri" Yahudi yerleşim biriminde 7 Ekim 2023'te İsrail'e ait bir tankın açtığı ateş sonucu ölen İsraillilerin ailelerinin, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'den, olayın kapsamlı ve şeffaf bir şekilde soruşturulmasını istediği belirtildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Hamas'ın 7 Ekim'de abluka altındaki Gazze Şeridi'ni çevreleyen yerleşim yerlerine saldırısı sırasında bir İsrail tankının açtığı ateş sonucu öldürülen İsrailli esirlerin aileleri Halevi'ye mektup gönderdi.

Aileler, Halevi'den, İsrailli esirlerin olduğu eve ateş açılması kararıyla ilgili kapsamlı ve şeffaf soruşturma açılmasını talep etti.

Haaretz'in 19 Aralık 2023'teki haberinde, "7 Ekim'de saldırıların başlamasından saatler sonra bir (İsrail) tankın, Be'eri'de Hamas mensuplarının rehinelerle birlikte saklandığı Pasi Cohen'in evine top mermisi attığı" belirtilmişti.

Haberde, saldırı sırasında bölgeye çağrılan polis helikopterinden alınan ve Kanal 12'nin yayınladığı videoya dayanarak bu sonuca varıldığı aktarılmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 163
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD Dışişleri Bakanı: Çok fazla Filistinli, özellikle de çocuk öldürüldü

    İsrail soykırım davasından çekiniyor

    Hollandalı annelerden dünyaya Gazze çağrısı: 'Filistin'in Batı'daki sesi olmak istiyoruz'

    Anayasa yok sayılamaz

    UCM Başsavcısına "çifte standart" eleştirisi: UCM, İsrail'i soruşturmaktan kaçınıyor

    2023'te İstanbul'da taksilerle ilgili 71 bin 958 şikayet geldi

    Gazze yok oldu

    Zam zulmüne son verilsin

    Deprem mağdurları adalet nöbetinde

    Görevden alınsınlar

    Türkiye’den İsrail’e silah da gitmiş

    Fas: Tek çözüm müzakeredir

    İsrail 92 günde Gazze'de 10 bin çocuk ile 7 bin kadını katletti

    Uygurlara yönelik kültürel soykırımda yeni genelge

    Meclis olağanüstü toplanacak

    Şans oyunlarına zorlayan düzene dur diyoruz

    Gazze'deki katliam ve soykırımda şehit edilen Filistinlilerin sayısı 22 bin 722'ye yükseldi

    Ekrem İmamoğlu yine aday

    İsrailli esirlerin aileleri, yeni esir takası talep ediyor

    Meteoroloji'den Marmara uyarısı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mandela’nın ülkesine helal olsun
    Ahmet BATTAL

    Hilafet meselesi ve magazini
    Mehmet KARA

    Sanki başka parti iktidarda!
    Misbah ERATİLLA

    Allah’ın hesabı
    Risale-i Nur'dan

    Aile hayatının saadeti de ahirete imanda
    Faruk ÇAKIR

    Bu kadar çelişki fazla değil mi?
    Sami CEBECİ

    İslamî cemaatlerin ittifakı nasıl olmalıdır?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali HAKKOYMAZ

    Vedâ ve vefâ zamanı: Ân diyarı (5)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.