“Soykırım” davası 11 Ocak’ta başlayacak

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) açtığı “soykırım” davasının ilk duruşmasının 11-12 Ocak’ta yapılacağı bildirildi.

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İlk soykırım davası Güney Afrika’dan Güney Afrika’nın Filistinlilere soykırım yapmakla suçladığı İsrail, Birleşmiş Milletler’in en üst mahkemesi önünde kendisini savunacağını duyurdu. Salı günü İsrail başbakanlık ofisinden Eylon Levy, “İsrail devleti, Güney Afrika’nın saçma sapan kan iftirasını çürütmek için Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı (UAD) önüne çıkacak” diyerek davayı boykot etmeyeceklerini belirtmişti. Euronews Türkçe’nin haberine göre Güney Afrika geçen hafta mahkemeden İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarını derhal askıya alması için bir ara emir çıkarmasını istedi. Başvuruda “İsrail’in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir.” ifadelerine yer verilirken, eylemlerin “Gazze’deki Filistinlileri yok etmek” amacı taşıdığı vurgulanmıştı. Dava devam ederse yıllar sürecek ancak ara kararın haftalar içinde çıkabileceği belirtiliyor. Haber Merkezi

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