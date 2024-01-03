Malezya: Güney Afrika’nın yanındayız

Malezya Dışişleri Bakanı Wisma Putra X hesabından yayınladığı açıklamada, Güney Afrika’nın 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamında, İsrail’in Gazze’de Filistinlilere karşı işlediği soykırım suçunun hesabının sorulması için Uluslararası Adalet Divanı’na yaptığı başvuruyu memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Güney Afrika’nın İsrail’in Gazze’deki eylemlerine ilişkin kaygılarından kaynaklanan başvuruda, UAD’den İsrail’i bölgedeki askeri harekâtını durdurmaya zorlayacak geçici ya da kısa vadeli tedbirler alması talep ediliyor. Bu hamle, Filistin halkının Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki haklarını korumayı ve İsrail’in yükümlülüklerine uymasını sağlamayı amaçlıyor. Karar’ın haberine göre Wisma Putra, “İsrail’e karşı UAD nezdinde açılan dava, İsrail’in Gazze’de ve genel olarak İşgal Altındaki Filistin Toprakları’nda (Occupied Palestinian Territory) gerçekleştirdiği zulümler için yasal hesap verebilirliğe yönelik zamanında ve somut bir adımdır” dedi. Soykırım Sözleşmesine taraf bir ülke olarak Malezya, İsrail’i uluslararası hukuka uymaya ve Filistinlilere yönelik yapıldığı bildirilen vahşete derhal son vermeye çağırdı. Haber Merkezi

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