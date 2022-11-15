İtalya'nın yeni Başbakanı Meloni'den Türkiye açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Türkiye ile ülkesinin NATO bağlamındaki iş birliğinin öneminin altını çizdiği bildirildi.

Endonezya'nın Bali Adası'ndaki G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Meloni'nin burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin İtalya Başbakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Başbakan Meloni, masum sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan alçak terör saldırısı dolayısıyla Türk halkına ve hükümetine yakınlığını bizzat dile getirdi. İki lider, teröre karşı ortak mücadelenin kararlılıkla sürmesi gerektiği konusunda mutabık." ifadesi kullanıldı.

Meloni ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerinde, Akdeniz bölgesinin geniş potansiyelini birlikte değerlendirme konusunda anlaştığı da belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İki lider, düzensiz göçle mücadelede ve Libya krizinin çözümünü kolaylaştırmak için birlikte çalışma gereğinin üzerinde durdu. Rus saldırganlığının Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaştaki gelişmeler, Türkiye ile İtalya'yı kapsayan uluslararası toplumun karşı karşıya olduğu temel sınamalar ele alındı. Liderler ayrıca ikili ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesi arzusunu paylaştı."

Açıklamada, "Başbakan Meloni, ayrıca İtalya ve Türkiye arasındaki NATO bünyesinde iş birliğinin önemini vurguladı ve Roma ile Ankara arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirmek için beraber çalışma isteğini yeniden teyit etti." ifadesiine yer verildi.