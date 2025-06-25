Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Görmez misin ki, gökleri ve yeri Allah hak ve hikmetle yaratmıştır? O dilerse sizi yok eder ve yerinize yeni bir halkı getirir. İbrahim Suresi: 19 HADİS: Sözlerin efendisi Kur’ân’dır. Kur’ân’ın efendisi Bakara Suresi’dir. Bakara Suresi’nin efendisi Ayetü’l-Kürsî’dir... Camiü’s-Sağir, No: 2385

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