Türkiye İran’a saldırıyı neden kınayamadı?

Yazar Murat Yetkin, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın saldırıdan “neredeyse yarım gün sonra” yayımladığı açıklamada ABD “saldırısının”, İsrail’in 13 Haziran’da başlattığı saldırılarla tırmanan “ihtilâfın küresel düzeye taşınması” riskini “en üst düzeye çıkardığı” gibi “keskin ifadeler” olsa da bir “kınama” ifadesi bulunmadığını yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail-İran çatışmasının başlangıcından bu yana diplomatik temaslarını hatırlatan Yetkin, ikişer kez ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştüğünün altını çizdi. Her iki görüşmede de Erdoğan’ın “Türkiye’nin kolaylaştırıcı rolünün” altını çizdiğini aktaran Yetkin, Dışişleri Bakanlığı açıklamasının “politik bir tutum” olduğunu savundu. Haber Merkezi

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