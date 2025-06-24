Muğla'daki kazada beton mikseri ile minibüs çarpıştı: 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde beton mikseri ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Mehmet A'nın kullandığı 06 CFT 955 plakalı beton mikseri Selimiye Mahallesi'nde Hasan Ç. yönetimindeki 48 TM 5649 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan yolcular, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Bayram Alkaya (82), yapılan müdahaleye rağmen kaza yerinde öldü. Yolcu minibüsündeki 8'i ağır 12 yaralı ise 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. AA

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