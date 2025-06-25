Kâbe’de inşaatlar yeniden başladı

Kabe’de Hac dolayısıyla durdurulan inşaat, hacıların ülkelerine dönmesiyle birlikte tekrar başladı. Bunun için ana giriş kapıları ciddi bir şekilde daraltıldı.

Her gün sabah saat 05.30 gibi işçiler yoğun bir şekilde inşaat alanına giriş yapıyorlar. İşçiler otobüslerle inşaat sahasına getiriliyor. İnşaatın hızla tamamlanması için çok kalabalık bir işçi gurubu çalışıyor.

Sarı yelekli ve bir kısmı baretli olan işçiler, inşaatın tamamlanması için var güçleriyle çalışıyorlar.

Mehmet İmamoğlu - Mekke - Yeni Asya