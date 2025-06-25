Akaryakıt zamları, fiyatlara yansımaya başladı

Akaryakıta bir haftada gelen zamlar meyve-sebze fiyatlarına yansımaya başladı. Bir pazar esnafı, “Mazota zam geldiğinde haliyle her şeye zam geliyor. 10 liraya sattığımız malı 15 liraya satıyoruz şimdi” dedi.

Akaryakıta son bir haftada art arda gelen ve toplamı 8,5 lirayı bulan zamlar Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki semt pazarında fiyatlara yansımaya başladı. Bir pazar esnafı “Mazot zamları etkilemez mi? 10 liraya sattığımız malı 15 liraya satıyoruz şimdi. Vatandaş da alamıyor, alım güçleri yok. Satamazsak biz de perişanız” dedi. Başka bir esnaf ise “Ürünlerin şu an üzerine koyamıyoruz. Zaten satamıyoruz ki. Fiyatlar yerinde yüksek, maliyetler arttı ama üzerine koyamıyoruz. İnsanların alım gücü yok” diye konuştu.

“Mazot artarsa her şey artıyor”

Bir diğer pazar esnafı “Esnaf bitti. Pazarcı ne yapsın? Olmuyor, kurtarmıyor. Vatandaş nasıl alsın? Bütçe yok. Adam yaylaya götürecek, mazot yakacak, su mu yakacak?” dedi.

Bir ilçe sakini ise “Mazota zam geldiğinde haliyle her şeye zam geliyor. Yapacak bir şey yok. Mazot daha pahalanacak burada durmayacak. Artarsa mecbur her şey artacak başka çaresi yok. Birçok vatandaş fakir, evi yok, kirada oturuyor. Allah yardım eylesin onlara. En kötü ev kirası 15 bin lira olmuş. Zamlanınca herkes gücünün yettiği kadar alacak. Ne yapsın, alabildiği kadar alacak” şeklinde konuştu.

Osmaniye - anka

***

Akaryakıt zamları esnafın belini büktü

Edirne’de Pazartesi Pazarı boş kaldı. Edirneli esnaf, Pazartesi Pazarı’nın boşluğundan yakınarak akaryakıta yeni gelen zamlarla beraber satış yapmakta daha da güçlük çekeceklerini söyledi.

Esnaf Ali Özhan, “Pazar tamamen boş. Şu anda gel-git masrafını kurtarmıyor. Esnafın hiçbiri mutlu değil. Denetimlerde eksiklik, kalitede düşüklük var. Akaryakıta gelen zamlardan dolayı doğal olarak bütün ürünlerde yüzde 10 gibi bir oynama olacağı bekleniyor. Çünkü her şey akaryakıta bağlı” diye konuştu. Esnaf Meral Kenger ise şunları söyledi: “Gelen zamlar esnafın belini büktü. Genel olarak ekonomik durumdan da bahsedersek halkın cebinde para olmadığı, belli bir geliri olmadığı için bu ister istemez esnafa da yansıyor. Pazarlara gelip alışveriş yapamıyorlar. Kredi kartlarının limitleri patladı. Pazara gelip siftah yapmadan, tek bir kalem ürün bile satmadan giden çok arkadaşımız var” Esnaf Süleyman Emirden ise, “Bulgarlar da eskisi gibi artık gelmiyor, ekonomik sebeplerden dolayı. Burdaki kur artışları, bizim paramızın değersiz olmasından kaynaklı” dedi.

Edirne - anka