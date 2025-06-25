"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Akaryakıt zamları, fiyatlara yansımaya başladı

25 Haziran 2025, Çarşamba 01:46
Akaryakıta bir haftada gelen zamlar meyve-sebze fiyatlarına yansımaya başladı. Bir pazar esnafı, “Mazota zam geldiğinde haliyle her şeye zam geliyor. 10 liraya sattığımız malı 15 liraya satıyoruz şimdi” dedi.

Akaryakıta son bir haftada art arda gelen ve toplamı 8,5 lirayı bulan zamlar Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki semt pazarında fiyatlara yansımaya başladı. Bir pazar esnafı “Mazot zamları etkilemez mi? 10 liraya sattığımız malı 15 liraya satıyoruz şimdi. Vatandaş da alamıyor, alım güçleri yok. Satamazsak biz de perişanız” dedi. Başka bir esnaf ise “Ürünlerin şu an üzerine koyamıyoruz. Zaten satamıyoruz ki. Fiyatlar yerinde yüksek, maliyetler arttı ama üzerine koyamıyoruz. İnsanların alım gücü yok” diye konuştu. 

“Mazot artarsa her şey artıyor”

Bir diğer pazar esnafı “Esnaf bitti. Pazarcı ne yapsın? Olmuyor, kurtarmıyor. Vatandaş nasıl alsın? Bütçe yok. Adam yaylaya götürecek, mazot yakacak, su mu yakacak?” dedi.

Bir ilçe sakini ise “Mazota zam geldiğinde haliyle her şeye zam geliyor. Yapacak bir şey yok. Mazot daha pahalanacak burada durmayacak. Artarsa mecbur her şey artacak başka çaresi yok. Birçok vatandaş fakir, evi yok, kirada oturuyor. Allah yardım eylesin onlara. En kötü ev kirası 15 bin lira olmuş. Zamlanınca herkes gücünün yettiği kadar alacak. Ne yapsın, alabildiği kadar alacak” şeklinde konuştu.

Osmaniye - anka

***

Akaryakıt zamları esnafın belini büktü

Edirne’de Pazartesi Pazarı boş kaldı. Edirneli esnaf, Pazartesi Pazarı’nın boşluğundan yakınarak akaryakıta yeni gelen zamlarla beraber satış yapmakta daha da güçlük çekeceklerini söyledi.

Esnaf Ali Özhan, “Pazar tamamen boş. Şu anda gel-git masrafını kurtarmıyor. Esnafın hiçbiri mutlu değil. Denetimlerde eksiklik, kalitede düşüklük var. Akaryakıta gelen zamlardan dolayı doğal olarak bütün ürünlerde yüzde 10 gibi bir oynama olacağı bekleniyor. Çünkü her şey akaryakıta bağlı” diye konuştu. Esnaf Meral Kenger ise şunları söyledi: “Gelen zamlar esnafın belini büktü. Genel olarak ekonomik durumdan da bahsedersek halkın cebinde para olmadığı, belli bir geliri olmadığı için bu ister istemez esnafa da yansıyor. Pazarlara gelip alışveriş yapamıyorlar. Kredi kartlarının limitleri patladı. Pazara gelip siftah yapmadan, tek bir kalem ürün bile satmadan giden çok arkadaşımız var” Esnaf Süleyman Emirden ise, “Bulgarlar da eskisi gibi artık gelmiyor, ekonomik sebeplerden dolayı. Burdaki kur artışları, bizim paramızın değersiz olmasından kaynaklı” dedi.

Edirne - anka

Okunma Sayısı: 322
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'İran'daki nükleer tesisler dışında radyasyon sızıntısı yok'

    Tarım üreticisi iflas noktasına geldi

    Kâbe’de inşaatlar yeniden başladı

    4 hekim kadrosunun 3’ü boş

    Akaryakıt zamları, fiyatlara yansımaya başladı

    İsrail: İran'dan gönderilen 2 İHA'yı düşürdük

    'Trump, Netanyahu'ya sesini yükseltti'

    Almanya: Şimdi, tam da bugün, Gazze için bir ateşkes zamanı geldi

    Doğruluk ihya edilmeli

    'İsrail'in ve ABD'nin İran'a saldırılarının dayanağı yok'

    Zelenskiy: Rusya, 5 yıl içinde bir NATO üyesine saldırabilir

    İstanbul'a sıcak hava dalgası uyarısı!

    'Trump'ın baskısı sonucu İsrail, İran'a vereceği karşılığı azalttı'

    BM: Gazze, kıtlığın eşiğinde kalmaya devam ediyor! - Sebep, insanlık düşmanı İsrail'in insanlık dışı kısıtlamaları!

    Bedelli askerlikle ilgili "ücret güncellemesi" uyarısı

    Zonguldak'ta doğal gaz kaynaklı patlama oldu: 1'i ağır 7 kişi yaralandı

    Kaçak inci kefali avcılarına 2 milyon 674 bin lira ceza verildi

    'Hem İsrail hem de ABD yasa dışı faaliyetler yürütüyor'

    'Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Akaryakıt zamları, fiyatlara yansımaya başladı
    Genel

    Tarım üreticisi iflas noktasına geldi
    Genel

    Kâbe’de inşaatlar yeniden başladı
    Genel

    'Trump, Netanyahu'ya sesini yükseltti'
    Genel

    'İran'daki nükleer tesisler dışında radyasyon sızıntısı yok'
    Genel

    4 hekim kadrosunun 3’ü boş
    Genel

    Almanya: Şimdi, tam da bugün, Gazze için bir ateşkes zamanı geldi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İsrail: İran'dan gönderilen 2 İHA'yı düşürdük
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.