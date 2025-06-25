4 hekim kadrosunun 3’ü boş

Kamu hastanelerinde hekim açığı artıyor. Son 2,5 yılda 7 kez yapılan hekim atamasında 16 bine yakın kadronun yalnızca 4 bini yani yüzde 27’si tercih edildi. Açılan 4 kadrodan 1’i tercih edildi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun “Gelişmiş ülkelerin hayal bile edemeyeceği bazı şeyleri yaptık. Türkiye’de 184 bin yatak kapasitesi sadece tek kişilik, çift kişilik, tuvaletli, banyolu hasta yatağı var” diyerek övündüğü kamu sağlık sistemi alarm veriyor. Bu durum aslında verilere de yansıyor. Son 2,5 yılda 7 kez gerçekleşen ilk defa ve yeniden uzman hekim atamasında 16 bine yakın kadro açılırken bunun yüzde 27’si yani 4 bin 200 kadarı doldu. Bu durum halk sağlığını tehdit eder hale geldi. Bölgeler arası eşitsizlik bir yana plastik cerrahi, cildiye, çocuk hastalıkları ve yan dallarda kamunun pek çok kadrosunun boş kalması da dikkat çekti. Bu durum yurttaşın tedavisini etkiledi, sağlıkçılar ise “İlerleyen dönemlerde sorunlar daha da derinleşecek” uyarısını yaptı. Haber Merkezi

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