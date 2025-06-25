Tarım üreticisi iflas noktasına geldi

Eskişehir Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan, tarım üreticisinin iflas noktasına geldiğini dile getirerek üreticilerin 3-10 lira arasında sattıklarını ürünlerin pazar yerlerinde en az 25-30 liraya satıldığını, marketlerde 35-40 TL’yi bulduğuna dikkat çeken Buluşan, bu 3 kat fiyat artışının kendilerine yansımadığını söyledi.

Buluşan, “Türkiye genelinde sebze ve meyve sektöründe ciddî bir pazarlama ve üretim sorunu var. Bu sorun, en çok üreticiye yansıyor, aynı zamanda halk da bu dengesizlikten olumsuz etkileniyor. Tüketiciler iki marula 60 lira veriyor, biz kasasını o fiyata satıyoruz. Bir ürün 3 liraya satılıyorsa, bu üreticinin iflası demek.” dedi. Haber Merkezi

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