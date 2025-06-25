Sözde insani yardım dağıtım merkezleri ölüm tuzağı olmaya devam ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde, ABD ve İsrail güdümündeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı" kanalıyla kurulan sözde insani yardım dağıtım merkezlerine düzenlediği saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 516 Filistinli öldü, 3 bin 799 kişi yaralandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyi ile orta kesiminde kurulan yardım dağıtım merkezlerinde 27 Mayıs-24 Haziran tarihlerinde İsrail güçlerince öldürülen Filistinlilerin sayısına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, halk arasında "ölüm tuzakları" olarak anılan bu yardım dağıtım merkezlerine düzenlediği saldırılarda şu ana kadar toplam ölü sayısının 516’ya, yaralı sayısının da 3 bin 799’a yükseldiği, 39 kişinin ise halen kayıp olduğu kaydedildi.

Hamas: İşgalci İsrail, ABD destekli sözde yardım mekanizması ile Gazze’deki suçlarını artırdı

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de katliamların durdurulması ve insani yardımların ulaştırılabilmesi için güvenli bir sistemin bir an önce devreye alınması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Sözde yardım dağıtım noktaları, sistematik bir soykırım politikasının parçası olarak, açlık ve aşağılanmayı yönetmek amacıyla kullanılan kasıtlı ölüm tuzaklarıdır." ifadelerine yer verildi.

"Suç işlenmeye devam ediyor; uluslararası koruma ve utanç verici sessizlik eşliğinde, insani hukuk ve normlar açıkça ihlal ediliyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, ABD-İsrail güdümünde Gazze'nin güneyi ile orta kesiminde kurulan sözde yardım dağıtım merkezlerinde 27 Mayıs-24 Haziran tarihleri arasında 516 Filistinlinin öldüğü, 3 bin 799'unun yaralandığı, 39 kişinin ise kayıp olduğuna dikkat çekildi.

Hamas, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletlere (BM), “Katliamların durdurulması ve yardımların ulaştırılabilmesi amacıyla, güvenli ve BM denetiminde bir mekanizmanın sağlanması için acil müdahale” çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, “Siyonist savaş suçlularının yargılanması ve Gazze’de kuşatma altındaki iki milyondan fazla insana karşı yürütülen soykırım savaşına derhal ve kapsamlı şekilde son verilmesi" gerektiği vurgulandı.

"Ölüm tuzakları"

İsrail, 27 Mayıs’tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi’ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce tırın geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’ndan geçişine izin veriliyor.

Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım tırına ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı’nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.

Bu süreçte, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 187 binden fazla Filistinli öldü veya yaralandı. 11 binden fazla kişi kayboldu. Yüz binlerce insan yerinden edildi; kıtlık nedeniyle, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi öldü ve büyük çaplı yıkım yaşandı.

İsrail, 18 yıldır Gazze Şeridi’ni abluka altında tutuyor. 2,4 milyon nüfusa sahip bölgede yaklaşık 1,5 milyon Filistinli, evlerinin yıkılmasıyla birlikte evsiz kaldı.

BM: Gazze'de İsrail'in yakıt ablukası son bulmazsa çocuklar susuzluktan ölebilir

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze'deki gelişmelere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Filistinlileri öldürmeye ve yaralamaya devam ettiğini kaydeden Dujarric, bunu askerileştirilmiş gıda dağıtım merkezlerinde de yaptığını ifade etti.

Dujarric, İsrail'in BM'nin de yardım dağıtım girişimlerini engellemeye devam ettiğini, dün 14 girişimin 6'sının doğrudan reddedildiğini belirterek, Gazze'ye yakıt ikmali yapılmaması halinde su dağıtımı gibi kilit öneme sahip hizmetlerin verilemeyeceğinin altını çizdi.

BM Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) İsrail'in 100 günden fazla süren yakıt girişine yönelik ablukasının son bulmaması halinde çocukların susuzluktan ölebileceği konusunda uyardığını bildiren Dujarric, "İsrailli yetkililer, kuzey dahil olmak üzere Gazze Şeridi’nde yeterli miktarda yakıtın ulaştırılmasına izin vermeli. Bu yakıt, hayat kurtarıyor. Eğer hayat kurtarıcı operasyonlarımız durursa insanlar hayatta kalamayacak." diye konuştu.

​​​​​​​Dujarric, Gazze'de yaşanan dehşete tekrar dikkati çekerek, "İnsanlar sadece yiyecek temin etmeye çalıştıkları için öldürülüyor. Bu, işleyen, adil, bağımsız ve tarafsız insani yardım sisteminin ön koşullarını karşılamayan askerileştirilmiş bir yardım dağıtım sistemi nedeniyle yaşanıyor. Artık her iki taraftaki liderlerin bu katliamı durduracak siyasi cesareti göstermelerinin zamanı gelmiştir." dedi.