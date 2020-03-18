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18 MART 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

İtalyan profesörden Kovid-19'a ilişkin uyarı ve tavsiyeler!

18 Mart 2020, Çarşamba 18:00
İtalyan viroloji uzmanı profesör Burioni, Kovid-19'un ülkesinde sayıları çok olan yaşlı nüfusu etkilediğini, aldıkları önlemlerin işe yarayıp yaramadığını da iki hafta sonra görebileceklerini söyledi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Avrupa’daki merkez üssü haline gelen İtalya’da, bu konunun uzman isimlerinden Milano Vita-Salute San Raffaele Üniversitesinde mikrobiyoloji ve viroloji profesörü Roberto Burioni, virüsün ülkesindeki etkisinden alınan tedbirlere ve Türk uzmanlara önerilere kadar değerlendirmelerde bulundu.

Burioni, İtalya'da Kovid-19 bulaşmış kişi sayısının dün itibarıyla 31 bin 506 olduğu, bunlardan 2 bin 503'ünün ise hayatını kaybettiğini anımsatarak, virüsün en çok İtalya nüfusunun yüzde 23'lük kesimini oluşturan 65 yaş üstündeki yaşlı kesimi etkilediğini bildirdi.

"İtalya'da ölenlerin sayısı çok yüksek çünkü bizim ülkemizde yaşlılar fazla." diyen Burioni, ülkesindeki yaşlıların son derece sosyal bir yaşantısı olduğunu dile getirdi. Burioni, "Evden çıkıp, geziyorlar sosyal aktivitelere katılıyorlar. Bu maalesef, virüsün özellikle yaşlılar arasında iki kat hızlı yayılmasına yol açtı ve en çok bu yaş grubunun, enfeksiyonun acı sonuçlarını çekmesine neden oldu." diye konuştu.

Burioni, "Virüsün İtalya'da bu kadar yayılmasında kimin suçlu olduğuna" ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kim suçlu? Bunu bilmiyoruz, bilemeyiz de. Hükümet, ilk günlerde küçümsedi, çok ciddiye almadı ama şimdi şunu söylememiz lazım ki hükümet ve herkes ne yapılması gerekiyorsa onu tam yapıyor. İtalyanlar da başta ciddiye almadı ama şu anda ciddiye alınıyor."

"Bugün yaptığımızın sonucunu iki hafta sonra göreceğiz"

"Vakaların her geçen gün arttığı ve son günlerdeki sayılarla zirve noktasına ulaşılıp ulaşılmadığı" ile ilgili Burioni, "Bunu bilemiyorum. Bunu öngörmek imkansız." ifadesini kullandı.

Ülkede geçen haftadan beri uygulanan sıkı karantina tedbirlerine de değinen Burioni, gelecek 15 günlük sürece işaret etti.

Burioni, "Bugün yaptığımızın virüsün yayılması konusunda olumlu ya da olumsuz sonucunu ki umarım olumlu sonuç verir, iki hafta sonra göreceğiz." yorumunda bulundu

"Virüsün yazın ilerlemeyeceğine dair bulgu yok"

"Yeni tip koronavirüsün yaz aylarında ve sıcak havalarda etkisinin kalmayacağına" ilişkin yorumlarla ilgili Burioni, "Hayır, bunu bilemiyoruz. Belki olabilir ama şu anda bu değerlendirmeyi yapabileceğimiz bir bulgu yok." dedi.

Türk meslektaşlara tavsiyeler

Türkiye’de Kovid-19 vakalarının yeni yeni görülmeye başlandığı anımsatılan Burioni, Türk meslektaşlarına şu önerilerde bulundu:

"Türk dostlarıma, bu virüsü son derece ciddi şekilde değerlendirmelerini öneriyorum. Çünkü bu virüs, son derece bulaşıcı ve tehlikeli. Türk meslektaşlarım; doktorlar, hemşireler, buna karşı çok iyi hazırlanmalılar çünkü çok sayıda vakayla karşı karşıya kalabilirler."

- "Öelnlerin sayısı çok yüksek çünkü bizim ülkemizde yaşlılar fazla"

- "Bugün yaptığımızın olumlu ya da olumsuz sonucunu ki umarım olumlu sonuç verir, 2 hafta sonra göreceğiz"

- "Türk dostlarıma, bu virüsü son derece ciddi şekilde değerlendirmelerini öneriyorum. Çünkü bu virüs, son derece bulaşıcı ve tehlikeli"

AA

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