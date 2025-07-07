Avrupa Türk Gazeteciler Birliği, “Gazetecilik susarsa Türkiye susar” başlığıyla Türkiye’de basın özgürlüğü ve demokratik haklara yönelik artan baskılara dikkat çeken bir açıklama yaparak Türkiye’de basın özgürlüğü ve demokratik haklara yönelik artan baskıları kınadı.

Avrupa Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Recai Aksu imzasıyla yayınlanan açıklamada, “AKP iktidarı sadece Türkiye’de değil dünyada bir ilki başarmak üzere!.. Türkiye’nin en çok izlenen muhalif tv kanallarından HALK TV ve SÖZCÜ TV Salı günü RTÜK tarafından 10 gün süreyle karartılacak. RTÜK, ayrıca TELE1 ve NOW TV kanallarına da idari para cezası verdi. Muhalif tv kanallarına yapılan bu adaletsiz, hukuku hiçe sayan zorbaca kararları ATGB olarak protesto ediyoruz” denildi. ATGB açıklamasında, “Gazetecilik suç değildir! diye bir kez daha haykırıyoruz. AKP’nin 23 yıllık iktidarında olduğu gibi, biz gazeteciler, her zaman gerçeği yazmaktan asla vazgeçmeyeceğiz!” ifadesine yer verildi. Haber Merkezi

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