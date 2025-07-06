Gözaltına alınan Gazeteci Timur Soykan adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

Sosyal medya hesabındaki paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soykan, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Timur Soykan hakkında X isimli sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımları sebebiyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Dün gözaltına alınan Soykan, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. TUTUKLAMA TALEBİ Savcılık ifadesinin ardından Soykan, "suç işlemeye alenen tahrik etme" iddiasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soykan, adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı. *** Gözaltına alınmıştı Gazeteci Timur Soykan, CHP’li büyükşehir belediye başkanlarına yönelik operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sonrasında gözaltına alındı. Soykan’ın gözaltına alındığını gazeteci Şule Aydın, “Timur gözaltına alındı. Şu an Vatan Emniyet’e götürülüyor. Gerekçe X paylaşımları…” diyerek duyurmuştu.

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