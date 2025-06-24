Silahlar sussun, diplomasi kazansın

İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRISIYLA BAŞLAYAN SÜREÇTE ABD'NİN DE SAVAŞA DAHİL OLMASI DÜNYAYI ENDİŞELENDİRDİ. PAPA 14. LEO DA DİPLOMATİK ÇÖZÜM ÇAĞRISI YAPTI.

İNSANLIK BARIŞI HAYKIRIYOR - HER SAVAŞ DERİN YARALAR AÇAR

Katoliklerin ruhanî lideri Papa, “Savaş, problemleri çözmez; aksine daha da büyütür. Diplomasi silâhları sustursun” dedi.

Katoliklerin ruhanî lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Papa, duanın ardından yaptığı konuşmada, “Orta Doğu’dan özellikle de İran’dan endişe verici haberler gelmeye devam ediyor. İsrail ve Filistin’i de içine alan bu dramatik tabloda, halkın günlük acıları özellikle Gazze’de ve diğer bölgelerde unutulma riskiyle karşı karşıya. Bu bölgelerde insanî yardıma olan ihtiyaç her geçen gün daha da acil hâle geliyor” dedi.

Uçuruma dönüşmesin

İnsanlığın bugün her zamankinden daha fazla şekilde barış için haykırdığını belirten Papa 14. Leo, “Bu, sorumluluk ve sağduyu talep eden bir çığlıktır ve silâhların gürültüsüyle ya da çatışmayı körükleyen boş sözlerle bastırılmamalıdır. Uluslararası toplumun her bir üyesi, savaşın trajedisini geri dönüşü olmayan bir uçuruma dönüşmeden önce durdurmak adına ahlâkî bir sorumluluğa sahiptir” diye konuştu.

Savaş problemleri çözmez

İnsan onurunun söz konusu olduğu yerde, hiçbir çatışmanın “uzak” olmadığını dile getiren Papa, şunları kaydetti: “Savaş, problemleri çözmez; aksine daha da büyütür ve halkların tarihinde nesiller boyunca iyileşmeyen derin yaralar açar. Hiçbir askerî zafer, annelerin acısını, çocukların korkusunu ve çalınmış bir geleceği telafi edemez. Diplomasi silâhları sustursun. Milletler geleceklerini; şiddetle ve kanlı çatışmalarla değil, barış eserleriyle şekillendirsinler.”