Maduro Amerikalıları böldü

ABD kamuoyu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun askerî müdahaleyle alıkonulmasına destek konusunda ikiye bölündü.

ABD merkezli Washington Post (WP) gazetesi Donald Trump yönetiminin 3 Ocak’ta Venezuela’ya askerî müdahalede bulunmasına ilişkin 1004 ABD’li ile görüştü. ABD’nin Venezuela’ya yönelik askerî müdahaleyle Maduro’yu alıkoymasına katılımcıların yüzde 42’si karşı çıkarken yüzde 40’ı destek verdiğini, yüzde 18’i ise kararsız kaldığını belirtti. Cumhuriyetçilerin yüzde 74’ü bu “askerî operasyonu” tasvip ettiklerini belirtirken Demokratların yüzde 76’sı ise desteklemediğini ifade etti. Trump’ın Kongre onayı olmadan operasyon talimatı vermesine katılımcıların yüzde 63’ü karşı çıkarken yüzde 37’si bunu “yerinde” bir eylem olarak değerlendirdi.

“Venezuela halkı söz sahibi olmalı”

Katılımcıların yarısı ABD’nin, Maduro’yu “uyuşturucu kaçakçılığından” yargılaması gerektiğini savunurken yüzde 14’ü buna karşı çıktı, yüzde 36’sı ise “kararsız” kaldığını aktardı. ABD’nin Venezuela’da yeni bir hükümet belirleme ihtimalini katılımcıların yüzde 24’ü desteklerken yüzde 45’i karşıt görüş paylaştı, yüzde 30’u ise “kararsız” kaldı. Venezuela’nın gelecekteki yönetimine kimin karar vermesi gerektiği konusunda ise katılımcılar arasında büyük oranda görüş ayrılığı gözlemlendi. Katılımcıların yüzde 94’ü Venezuela halkının söz sahibi olması gerektiğini ifade ederken yüzde 6’sı ise karar yetkisinin ABD’de olması gerektiğini savundu.

ABD saldırganlığı BM’de kınandı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin olağanüstü toplantısında, ABD’nin egemen bir ülkeye askerî müdahalede bulunması ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’yu kaçırması sert biçimde eleştirildi. ABD’nin müttefikleri arasında görülen Fransa ve Bahreyn dahil birçok ülke bu adımı uluslararası hukukun ihlâli olarak nitelendirdi. Fransa’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jay Dharmadhikari, ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısını ve Maduro’nun gözaltına alınmasını kınayarak, bunun “uluslararası düzenin en temel dayanaklarını aşındırdığını” söyledi. BM Genel Sekreteri António Guterres ise Beyaz Saray yönetiminin BM Şartı’nı ihlal ettiğini belirtti. Kolombiya’nın BM Daimi Temsilcisi, ABD’nin Venezuela hamlesinin Latin Amerika’da geçmişteki Amerikan müdahalelerini hatırlattığını, Washington’un “uluslararası barış ve güvenliği zedelediğini” ifade etti. Rusya ve Çin temsilcileri Maduro ile eşi Cilia Flores’in derhal serbest bırakılmasını talep ederken, ABD’nin Venezuela’ya yönelik her türlü askerî faaliyetine son vermesi çağrısında bulundu.