"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 OCAK 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Maduro Amerikalıları böldü

07 Ocak 2026, Çarşamba 21:06
ABD kamuoyu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun askerî müdahaleyle alıkonulmasına destek konusunda ikiye bölündü.

ABD merkezli Washington Post (WP) gazetesi Donald Trump yönetiminin 3 Ocak’ta Venezuela’ya askerî müdahalede bulunmasına ilişkin 1004 ABD’li ile görüştü. ABD’nin Venezuela’ya yönelik askerî müdahaleyle Maduro’yu alıkoymasına katılımcıların yüzde 42’si karşı çıkarken yüzde 40’ı destek verdiğini, yüzde 18’i ise kararsız kaldığını belirtti. Cumhuriyetçilerin yüzde 74’ü bu “askerî operasyonu” tasvip ettiklerini belirtirken Demokratların yüzde 76’sı ise desteklemediğini ifade etti. Trump’ın Kongre onayı olmadan operasyon talimatı vermesine katılımcıların yüzde 63’ü karşı çıkarken yüzde 37’si bunu “yerinde” bir eylem olarak değerlendirdi. 

“Venezuela halkı söz sahibi olmalı”

Katılımcıların yarısı ABD’nin, Maduro’yu “uyuşturucu kaçakçılığından” yargılaması gerektiğini savunurken yüzde 14’ü buna karşı çıktı, yüzde 36’sı ise “kararsız” kaldığını aktardı. ABD’nin Venezuela’da yeni bir hükümet belirleme ihtimalini katılımcıların yüzde 24’ü desteklerken yüzde 45’i karşıt görüş paylaştı, yüzde 30’u ise “kararsız” kaldı. Venezuela’nın gelecekteki yönetimine kimin karar vermesi gerektiği konusunda ise katılımcılar arasında büyük oranda görüş ayrılığı gözlemlendi. Katılımcıların yüzde 94’ü Venezuela halkının söz sahibi olması gerektiğini ifade ederken yüzde 6’sı ise karar yetkisinin ABD’de olması gerektiğini savundu.

ABD saldırganlığı BM’de kınandı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin olağanüstü toplantısında, ABD’nin egemen bir ülkeye askerî müdahalede bulunması ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’yu kaçırması sert biçimde eleştirildi. ABD’nin müttefikleri arasında görülen Fransa ve Bahreyn dahil birçok ülke bu adımı uluslararası hukukun ihlâli olarak nitelendirdi. Fransa’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jay Dharmadhikari, ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısını ve Maduro’nun gözaltına alınmasını kınayarak, bunun “uluslararası düzenin en temel dayanaklarını aşındırdığını” söyledi. BM Genel Sekreteri António Guterres ise Beyaz Saray yönetiminin BM Şartı’nı ihlal ettiğini belirtti. Kolombiya’nın BM Daimi Temsilcisi, ABD’nin Venezuela hamlesinin Latin Amerika’da geçmişteki Amerikan müdahalelerini hatırlattığını, Washington’un “uluslararası barış ve güvenliği zedelediğini” ifade etti. Rusya ve Çin temsilcileri Maduro ile eşi Cilia Flores’in derhal serbest bırakılmasını talep ederken, ABD’nin Venezuela’ya yönelik her türlü askerî faaliyetine son vermesi çağrısında bulundu. 

AA

Okunma Sayısı: 186
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran hedefte mi?

    Maduro Amerikalıları böldü

    İstanbul'da ve çevre illerde kuvvetli fırtına bekleniyor

    "Futbolda bahis" soruşturması hakkında Başsavcılıktan açıklama

    108 teknik sorumlu ve 104 futbol menajeri 'bahis' sebebiyle PFDK'ye sevk edildi

    Avrupa'da kar yağışı ve don alarmı!

    Üç milletvekili AKP'ye katıldı

    Trump: En ölümcül silâhlar bizde

    Demokrat partinin kuruluşunun 80. yılı: Demokrasiden uzaklaşma felâkete sürükler

    Özgür Özel: Seyyanen zam şart

    Genç işsizliğe pansuman tedbir

    Samsunlu emekliler: Sefiller’i yaşıyoruz

    Bakan Şimşek’e seslenen esnafa soruşturma

    Trump'ın Grönland açıklamalarına Avrupa'nın 7 ülkesinden ortak tepki: 'Karar, yalnızca Danimarka'ya aittir'

    '6 ay içinde seçimler yapılmazsa Libya bölünebilir'

    İsrail, Gazze'yi yıkmaya devam ediyor

    Fenerbahçe, Samsunspor'u yenerek Süper Kupa'da finalinde Galatasaray'ın rakibi oldu

    Bu maaş değil ölüm harçlığı

    Antonio Guterres: Derin endişe duyuyorum

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İman ve kardeşlik şuuru Başiskele’de buluştu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İsrail, Gazze'yi yıkmaya devam ediyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Üç milletvekili AKP'ye katıldı
    Genel

    Trump'ın Grönland açıklamalarına Avrupa'nın 7 ülkesinden ortak tepki: 'Karar, yalnızca Danimarka'ya aittir'
    Genel

    '6 ay içinde seçimler yapılmazsa Libya bölünebilir'
    Genel

    Bakan Şimşek’e seslenen esnafa soruşturma
    Genel

    Trump: En ölümcül silâhlar bizde
    Genel

    Demokrat partinin kuruluşunun 80. yılı: Demokrasiden uzaklaşma felâkete sürükler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.