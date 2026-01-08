Maduro gitti, Venezuela eskisi gibi

ABD’nin düzenlediği operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun devrilmesi, Venezuela’da beklenen özgürlük ortamını getirmediği gibi, mevcut baskı rejimini daha da sertleştirdi.

New York Times’ta yer alan habere göre, ülkenin geçici lideri Delcy Rodriguez liderliğindeki hükümet, bir yandan başkent Karakas’ta Maduro’ya destek yürüyüşleri düzenlerken, diğer yandan muhalif avını sürdürüyor. İnsan hakları örgütleri ve yerel kaynaklara göre, güvenlik güçleri son günlerde kontrol noktalarında sıkı denetimler yapıyor. Toplu taşıma araçlarını durduran polisler, yolcuların telefonlarını alarak WhatsApp yazışmalarını inceliyor. Baskıları izleyen “Human Kaleidoscope” örgütünün direktörü Gabriela Buada, “İnsanların telefonlarını alıp sohbetlerde ‘işgal’, ‘Maduro’ veya ‘Trump’ gibi anahtar kelimeleri aratıyorlar. Amaçları, Maduro’nun yakalanmasını kutlayıp kutlamadıklarını görmek” diyor. Haber Merkezi

