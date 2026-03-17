Bağdat Büyükelçiliği'ne kamikaze İHA ile saldırı düzenlendi

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yerleşkesi çevresinde kamikaze İHA ile gerçekleştirilen saldırının ardından yangın çıktı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği 3 adet insanız hava aracı İHA ile saldırıya uğradı. Büyükelçilikteki hava savunma sistemi söz konusu İHA’lardan ikisini havada imha ederken, bir diğerinin ise büyükelçiliğin duvarına isabet ettiği belirtildi. Büyükelçilik yerleşkesi çevresinde yangın çıktı. Irak makamlarından konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Hava saldırısında 3 güvenlik mensubu yaralandı Öte yandan Bağdat’ın Nebbai bölgesine düzenlenen hava saldırısında 3 güvenlik mensubunun yaralandığı bildirildi. Bağdat Kemeri Operasyonlar Komutanlığının basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 12. Alay komutanlığı karargahına yönelik hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. Komutanlığın Nebbai karargahına düzenlenen saldırıda 3 güvenlik mensubunun yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, olaydan hemen sonra bölgede güvenlik tedbirlerinin artırıldığı kaydedildi. AA

