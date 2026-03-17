İtalya: Savaşta değiliz, savaşa girmek istemiyoruz ve savaşa girmeyeceğiz

17 Mart 2026, Salı 01:28
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan ve Tahran'ın misillemeleriyle süren Orta Doğu'daki krize ilişkin, "Savaşta değiliz, savaşa girmek istemiyoruz ve savaşa girmeyeceğiz." dedi.

Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Tajani, toplantının ardından İtalyan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tajani, ABD'nin, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamaya yönelik koalisyon talebinin bugünkü toplantılarında değerlendirildiğini anlattı.

AB'nin, Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisini korumaya yönelik 2024'te başlattığı "Aspides" misyonu ile 2008'de başlattığı "Atalanta" deniz korsanlarıyla mücadele misyonunun gündeme geldiğini aktaran Tajani, "Atalanta ve Aspides misyonlarının görev tanımları dahilinde kalmasına karar verildi. Temenni edilen, Kızıldeniz'deki askeri gemi varlığının, halihazırda konuşlandırılmış fırkateyn sayısının artırılmasıdır." dedi.

Söz konusu misyonlarının, görev tanımının değişmeyeceğinin altını çizen Tajani, "Yani misyon olduğu gibi kalacak. Söylediğimiz şey İtalya'nın pozisyonudur. Güçlendirin ama mevcut görev tanımının içinde kalın." diye konuştu.

Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin nasıl sağlanacağı sorusuna Tajani, "Hürmüz'ün güvenliği, bence, güçlendirilmiş diyalog yoluyla garanti altına alınmalıdır. Amerikalılar ve İranlıların seyrüsefer özgürlüğünü garanti altına alan bir anlaşma hakkında konuşabilmeleri için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Hürmüz Boğazı'nın önemli ölçüde kapatılması sadece sanayileşmiş ülkeleri değil, daha yoksul ülkeleri de olumsuz etkiliyor." yanıtını verdi.

Tajani, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının, gelecek aylarda gıda krizine yol açma riski taşıdığına işaret ederek, "Çin ve diğer ülkeler de petrol ve doğal gaza bağımlı oldukları için daha fazla zarar görüyorlar ancak en yoksul ülkeleri de göz önünde bulundurmalıyız ve onlara yardım etmek için gereken her şeyi yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin, ABD ve İsrail'in, İran'a 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan ve Tahran'ın misillemeleriyle süren Orta Doğu'daki krizdeki pozisyonuna dair Tajani, şunları kaydetti:

"Pozisyonumuzu tekrarladım. Savaşta değiliz, savaşa girmek istemiyoruz ve savaşa girmeyeceğiz. Bunu hükümet olarak Parlamento'da söyledik ve Yüksek Savunma Konseyi toplantısında da tekrarladık. İtalya savaş halinde değil, savaşa girmeyecek ve başka hiçbir misyona dahil olmayacağız. Saldırıya uğrayan bir AB ülkesi olduğu için, Kıbrıs'ı donanmamızla korumaya devam edeceğiz. Hem Kızıldeniz'de hem de (Hint) okyanusta Atalanta misyonuyla donanmamızla varlığımızı sürdüreceğiz."

Lübnan'daki durum

Tajani, Lübnan'daki duruma da dikkati çekerek, "Lübnan'daki durumun kötüleşmemesini de sağlamalıyız. Temennimiz, İsrail ile doğrudan diyaloğun öne çıkması ve Tel Aviv yönetiminin Lübnan'a askeri bir işgal başlatmamasıdır. Elbette bunun gerçekleşmesi için Hizbullah'ın İsrail'e karşı füze saldırılarını durdurması ve silah bırakması gerekir. Bu, zaten Lübnan'ın meşru hükümeti tarafından da talep ediliyor. Durum karmaşık ancak çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 246
