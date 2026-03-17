Tahran'da 12 bin konut kısmen veya tamamen hasar gördü

ABD-İsrail'in saldırılarında İran'ın Tahran eyaletinde 12 bin konutun kısmen veya tamamen hasar gördüğü bildirildi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Tahran Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan, Tahran eyaletindeki hasara ilişkin bilgi verdi. Vali Mutemediyan, "Tahran eyaletinde savaş nedeniyle 12 bin konut kısmen veya tamamen hasar gördü." dedi. Konutları hasar gören vatandaşların belediyeye başvurması gerektiğini belirten Mutemediyan, maddi hasarları belediyenin tazmin edeceğini kaydetti. AA

Okunma Sayısı: 168

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.