Tahran'da 12 bin konut kısmen veya tamamen hasar gördü

ABD-İsrail'in saldırılarında İran'ın Tahran eyaletinde 12 bin konutun kısmen veya tamamen hasar gördüğü bildirildi.
İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Tahran Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan, Tahran eyaletindeki hasara ilişkin bilgi verdi.
Vali Mutemediyan, "Tahran eyaletinde savaş nedeniyle 12 bin konut kısmen veya tamamen hasar gördü." dedi.
Konutları hasar gören vatandaşların belediyeye başvurması gerektiğini belirten Mutemediyan, maddi hasarları belediyenin tazmin edeceğini kaydetti.
AA