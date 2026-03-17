ABD Terörle Mücadele Direktörü Trump’a tepki göstererek istifa etti: Vicdanım elvermediği için İran'la savaşı destekleyemem!

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent, ABD’nin İran’a saldırılarına tepki göstererek istifa etti.

Sosyal medya hesabından yazılı açıklama paylaşan Kent, "Bu savaşı İsrail ile onun ABD’deki güçlü lobisinin baskısıyla başlattığımız açık. İran, ülkemiz için yakın bir tehdit oluşturmuyordu. Vicdanım elvermediği için İran’da devam eden savaşı destekleyemem. Uzun değerlendirmelerin ardından, görevimden bugünden itibaren geçerli olmak üzere istifa etme kararı aldım." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump’a seslenen Kent şöyle konuştu;

"Bu savaşı İsrail ile onun ABD’deki güçlü lobisinin baskısıyla başlattığımız açık.

Üst düzey İsrailli yetkililer ve ABD medyasının etkili isimleri, “Önce Amerika” politikanızı tamamen zayıflatan ve savaş yanlısı atmosfer oluşturarak İran’a saldırıları teşvik eden bir dezenformasyon kampanyası yürüttü.

Bu yankı odası, sizi İran’ın ABD için yakın bir tehdit oluşturduğuna ve şimdi saldırılması halinde hızlı zaferin mümkün olduğuna inandırmak üzere kullanıldı.

İran, ülkemiz için yakın bir tehdit oluşturmuyordu.

Vicdanım elvermediği için İran’da devam eden savaşı destekleyemem.

Uzun değerlendirmelerin ardından, görevimden bugünden itibaren geçerli olmak üzere istifa etme kararı aldım.

İran'da ne yaptığımız ve bunu kimin için yaptığımız üzerine düşünmeniz için dua ediyorum.

Ulusumuz için yeni bir yol çizebilirsiniz ya da daha fazla çöküş ve kaosa sürüklenmemize izin verebilirsiniz."