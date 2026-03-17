"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MART 2026 SALI - YIL: 57

Almanya: İran-ABD-İsrail savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmeli

17 Mart 2026, Salı 01:16
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara ilişkin, "Bu savaş mümkün olan en kısa sürede, net bir plan ve stratejiyle sona erdirilmeli." dedi.

Merz, başkent Berlin'de Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

 

Görüşmede ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını da ele aldıklarını aktaran Merz, "bölgenin hedefleri belirsiz sonsuz bir savaşa sürüklenmemesi gerektiğini" ifade etti.

Merz, çatışmaların daha da yayılmasının Orta Doğu'daki ve Körfez bölgesindeki tüm ortaklar için büyük riskler doğuracağını dile getirerek, aynı durumun İran'ın devlet düzeninin, toprak bütünlüğünün, devlet yapısının ve ekonomisinin çökmesi için de geçerli olduğu uyarısında bulundu.

"Bu nedenle bu savaş mümkün olan en kısa sürede, net bir plan ve stratejiyle sona erdirilmeli." diyen Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile saldırıların ilk gününde ABD ve İsrail gibi İran'ın nükleer ve füze programının sona ermesini istediklerine ilişkin bir açıklama yaptıklarını anımsattı.

Merz, "Ancak biz bu savaşa katılmıyoruz. Bunu ilk günden beri söyledik. Alman hükümeti için bu durum değişmeyecek. Bu, savaş devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nda serbest deniz seyrini askeri yollarla güvence altına almaya katkıda bulunmayacağımız anlamına da geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bugüne kadar, böyle bir operasyonun nasıl başarılı olabileceğine dair hiçbir planın bulunmadığını ifade eden Merz, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) veya NATO’nun görevlendirmesinin de bulunmadığına işaret etti.

Merz, "Bu savaşın NATO'nun meselesi olmadığı her zaman açıktı." diyerek, İran'a düzenledikleri saldırılar öncesinde ABD ve İsrail'in kendilerine danışmadıklarını söyledi.

Almanya Başbakanı, ortak bir kararın bulunmadığını, bu yüzden Berlin'in askeri olarak nasıl katkıda bulunacağına ilişkin sorunun söz konusu olmadığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın iki hafta önce yük paylaşımı kapsamında Almanya'nın NATO'nun doğu ve kuzey kanatlarındaki varlığını sürdürmesini talep ettiği bilgisini paylaşan Merz, Almanya'nın da bunu yaptığını anlattı.

"Rusya, NATO'yu test etmek ve Ukrayna'yı zayıflatmak için her fırsatı değerlendirecektir"

Rusya'nın İran ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini söyleyen Merz, "Rusya, NATO'yu test etmek ve Ukrayna'yı zayıflatmak için her fırsatı değerlendirecektir. Bu nedenle, Washington'ın Rus petrolünün satışına karşı kısıtlayıcı önlemleri gevşetmesinin bir hata olduğunu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Merz, kendilerinin bu yolu takip etmeyeceklerini ve Rusya'ya yönelik Avrupa'dan yaptırım baskısını artıracaklarını dile getirdi.

Lübnan'daki gelişmeleri de endişeyle izlediklerini ifade eden Merz, "Hizbullah'ın İran'ın yanında İsrail'e karşı savaşa girmesini şiddetle kınıyoruz. Hizbullah bu saldırıları derhal durdurmalı ve silahlarını bırakmalı. Ayrıca İsrail ve Lübnan arasında görüşmelerin başlatılması yönündeki her türlü çabayı destekliyoruz." dedi.

Merz, İsrail'e sivil hedeflere ve BM Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) misyonuna saldırmama çağrısında bulunarak, İsrail'in kara harekatını büyük bir endişeyle takip ettiklerini, böyle bir harekatın zaten son derece gergin olan insani durumu daha da kötüleştireceğini kaydetti.

İsrail'in "bu yola girmemesini isteyen" Merz, "Bu bir hata olur." şeklinde konuştu.

"Bu savaşın riskleri çok büyük"

Gazetecilerin Trump'ın NATO'nun petrol tankerlerine refakat etmesine katılmaması durumunda ittifakın geleceğinin karanlık olacağına ilişkin sözlerini hatırlatması üzerine de Merz, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin düşüncelerini çok erkenden ifade ettiğini ve bu konuda bir şey değişmediğini belirtti.

"İlk günden itibaren riskleri dile getirdim. Bu savaşın riskleri çok büyük." diyen Merz, bu yüzden burada askeri değil, sadece siyasi bir çözümün olabileceğini kaydetti.

Merz, tüm taraflara siyasi bir çözüm aramaları çağrısında bulunarak, Almanya Dışişleri Bakanı'nın bölgeye giderek bu teklifi yaptığını ve bu teklifin tüm taraflarca kabul edilmesi gerektiğini kaydetti.

NATO'daki yükümlülükleri yerine getirdiklerini aktaran Merz, "NATO bir savunma ittifakıdır, müdahale ittifakı değildir. Bu nedenle, ittifak içinde birbirimize gerekli saygıyla davranmamızı istiyorum." dedi.

İran rejiminin sona ermesi gerektiği konusundaki hedefi paylaştıklarını söyleyen Merz, "Demokratik meşru bir hükümet ile değiştirilmeli. Ancak, önceki yıllarda ve on yıllarda edindiğimiz tüm deneyimlere göre bombalayarak bunun yapılması büyük olasılıkla başarısız olacak." diye konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 273
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İtalya: Savaşta değiliz, savaşa girmek istemiyoruz ve savaşa girmeyeceğiz

    Bayramda yurt genelinde hava nasıl olacak?

    Almanya: İran-ABD-İsrail savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmeli

    Kadir gecesi, kader gecesi

    Trump, İran'ın uçak gemisine "asla saldırmadığını" iddia etti

    DP Genel Başkanı Uysal: Kadir Gecesi, gönüllerimize ferahlık, akıllarımıza hikmet, yeryüzüne ise adalet ve merhamet getirsin

    İspanya, İsrail'i sert bir dille kınadı

    İran'a saldırıların ABD'ye maliyeti: 12 milyar dolar

    "Komisyon karşılığında IBAN kiralama" tekliflerine dikkat! - "Ev hanımı ve öğrencileri hedef alıyorlar"

    Galatasaray, 7. kez son 8 takım arasına kalabilmek için Liverpool karşısında

    İsrail: İran'a karşı savaş "belirlenen hızda" ilerlemedi

    İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara saldırılarına başladı

    "Hürmüz Boğazı konusunda yardım gelmezse NATO'nun geleceği için çok kötü olacak"

    Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem

    Kalkınmanın formülü AB kriterlerinde

    'Enerji tesislerimiz hedef alınırsa, Amerikan şirketlerini hedef alacağız'

    "Öldü" iddialarına cevap verdi

    Tunca Nehri kıyısında toprak kayması oluştu

    Bağdat'ta art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Almanya: İran-ABD-İsrail savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmeli
    Genel

    Bayramda yurt genelinde hava nasıl olacak?
    Genel

    İtalya: Savaşta değiliz, savaşa girmek istemiyoruz ve savaşa girmeyeceğiz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Hafız Ali Ağabeye rahmet duası ile
    Genel

    Mikail Yaprak'ı rahmetle yad ediyoruz
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Nurlu Ramazan buluşmaları
    Genel

    Minik kalplerin iftar sevinci

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.