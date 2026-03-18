Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Biz Kur’ân’ı hak ile indirdik; o da hak ile indi. Seni de ancak Allah’ın rahmetiyle müjdeleyici ve azâbından sakındırıcı olarak gönderdik. İsrâ Sûresi: 105 HADİS: Malının zekâtını verdiğinde, gelecek kötülükleri gidermiş olursun.

Camiü’s-Sağir, No: 211

