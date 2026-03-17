İsrail basını: Laricani, hava saldırısında hedef alındı

İsrail ordusunun gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin hedef alındığı iddia edildi.

Yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, İsrail ordusunun gece Laricani'yi hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiği öne sürdü.

İsrailli yetkili, Laricani'ye yönelik hava saldırısının sonucunun henüz bilinmediğini aktardı.

Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail ordusunun dün gece İran'da "önemli isimleri" hedef aldığı açıklaması yaptı.

İran makamları ise Laricani'ye saldırı iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Saldırılarda ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin de hedef alındığı ileri sürüldü. Bu saldırının sonucunun da henüz bilinmediği kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanı, İran'a düzenledikleri hava saldırısında Laricani'nin öldüğünü iddia etti

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun İran'a hava saldırısında hedef aldığı Laricani'nin öldüğünü öne sürdü.

Katz'ın açıklamasının ardından İsrail ordusu da İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Laricani'nin öldüğünü iddia etti

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "İran'ın fiili lideri" olduğu ileri sürülen Laricani'ye İran'ın başkenti Tahran yakınlarında bir bölgede saldırı gerçekleştirildiği savunuldu.

Açıklamada Laricani'nin Tahran yönetiminin çok önemli bir figürü ve hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney'e çok yakın bir isim olduğu ifade edildi.

İsrail'in hedef aldığını iddia ettiği Laricani'nin mesaj yayımlayacağı duyuruldu

İsrail'in hedef aldığını iddia ettiği İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin kısa süre sonra bir mesaj yayımlayacağı duyuruldu.

Laricani'nin ofisine ait sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin mesajı birkaç dakika içinde yayınlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Laricani'nin, ABD tarafından öldürülen İranlı denizciler için yazdığı mesaj paylaşıldı

İsrail'in öldüğünü iddia ettiği İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin, ABD tarafından öldürülen İranlı denizciler için yazdığı mesaj paylaşıldı.

Laricani'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesaj, "Ali Laricani'nin İran İslam Cumhuriyeti Donanması askerlerinin cenaze töreninin arifesinde yazdığı el yazısı" notuyla aktarıldı.

Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Yüce Allah'ın adıyla. Dena'da İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri'nin şehitleri, uluslararası zalimlere karşı mücadele eden bu dönemde ortaya çıkan cesur milletin fedakarlıklarının bir parçasıdır. Onların hatırası her zaman İran milletinin kalbinde yaşayacak ve bu şehitlikler, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun silahlı kuvvetler yapısında uzun yıllar boyunca temelini oluşturacaktır. Yüce Allah'tan bu değerli şehitlere en yüksek mertebeleri nasip etmesini niyaz ediyorum."

İran donanmasına ait "IRIS Dena" fırkateyni, Hindistan'da düzenlenen Milan 2026 Tatbikatı'ndan dönerken Hint Okyanusu açıklarında uluslararası sularda ABD güçleri tarafından denizaltıdan torpido ateşlenerek vurulmuştu.

İran, geminin silahsız olduğunu ve saldırıda 104 İranlı denizcinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, İran'da Besic Güçleri Komutanı Süleymani'yi öldürdüğünü iddia etti

İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'yi öldürdüğünü iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hava saldırısında hedef alınan Süleymani'nin öldürüldüğü ileri sürüldü.

Süleymani'nin Besic Güçleri tarafından yakın zamanda kurulan bir çadır yerleşkede hedef alındığı öne sürülen açıklamada, söz konusu saldırıda Besic Güçleri'nin diğer üst düzey komutanlarının da öldürüldüğü savunuldu.