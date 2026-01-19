Pakistan'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Pakistan'ın kuzeyinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dawn gazetesinin haberine göre Pakistan Meteoroloji Birimi, ülkenin Gilgit-Baltistan, Peşaver ve Hayber Pahtunhva eyaletlerini etkileyen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Açıklamada, 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bilgi verilmedi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) da Barishal bölgesinin 50 kilometre kuzeybatısında kaydedilen depremin büyüklüğünü 5,9 olarak duyurdu. AA

Okunma Sayısı: 217

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.