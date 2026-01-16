"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 OCAK 2026 CUMA - YIL: 56

Putin ile Netanyahu telefonda görüştü

16 Ocak 2026, Cuma 13:53
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Orta Doğu'daki ve İran'a ilişkin durumu telefonda ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Orta Doğu'daki ve İran'a ilişkin durumun ele alındığı görüşmede Putin, bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması amacıyla siyasi ve diplomatik adımların yoğunlaştırılmasına yönelik ilkeli yaklaşımı dile getirdi.

Görüşmede Rus tarafı, arabuluculuk girişimlerinde bulunmaya ve ilgili devletlerin katılımıyla yapıcı diyaloğun geliştirilmesini sağlamaya hazır olduğunu teyit etti.

Putin ile Netanyahu, çeşitli düzeylerde temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

