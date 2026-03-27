Rusya: Müzakere en makul yol

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin İran’a saldırıları örtbas etmek için nükleer programıyla ilgili müzakereleri kullandığının altını çizdi.

Zaharova, Orta Doğu’daki krizin nükleer felakete yol açabileceğini belirterek, “Müzakereler, ABD ile İsrail’in Orta Doğu’yu ve tüm dünyayı sürüklediği vahim krizden çıkmanın tek makul yolu. Bu kriz, nükleer felakete yol açabilir. Rusya, şiddetin sonlandırılmasından, uzun vadeli, sürdürülebilir çözüm amacıyla diyaloğun başlatılmasından yana. Bu konuda destek sağlamaya hazırız” dedi. Müzakere için İran’dan 5 şart İran’ın, ABD ve İsrail’in saldırılarıyla başlayan savaşın sonlandırılması için beş şart öne sürdüğü ve ABD’nin teklifini reddettiği belirtildi. İleri sürülen şartların, “saldırı ve suikastların sona erdirilmesi, savaşın tekrar başlamayacağının garanti edilmesi, tazminat ödenmesi, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki egemenliğinin tanınması ve İran ile birlikte çatışmalara katılan vekil gruplarına yönelik saldırıların durdurulması” olduğu ifade edildi. AA

Okunma Sayısı: 246

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.