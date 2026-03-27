"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 MART 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Rusya: Müzakere en makul yol

27 Mart 2026, Cuma 20:00
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin İran’a saldırıları örtbas etmek için nükleer programıyla ilgili müzakereleri kullandığının altını çizdi.

Zaharova, Orta Doğu’daki krizin nükleer felakete yol açabileceğini belirterek, “Müzakereler, ABD ile İsrail’in Orta Doğu’yu ve tüm dünyayı sürüklediği vahim krizden çıkmanın tek makul yolu. Bu kriz, nükleer felakete yol açabilir. Rusya, şiddetin sonlandırılmasından, uzun vadeli, sürdürülebilir çözüm amacıyla diyaloğun başlatılmasından yana. Bu konuda destek sağlamaya hazırız” dedi. 

Müzakere için İran’dan 5 şart

İran’ın, ABD ve İsrail’in saldırılarıyla başlayan savaşın sonlandırılması için beş şart öne sürdüğü ve ABD’nin teklifini reddettiği belirtildi. İleri sürülen şartların, “saldırı ve suikastların sona erdirilmesi, savaşın tekrar başlamayacağının garanti edilmesi, tazminat ödenmesi, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki egemenliğinin tanınması ve İran ile birlikte çatışmalara katılan vekil gruplarına yönelik saldırıların durdurulması” olduğu ifade edildi. 

 

AA

    Lübnan'da her gün en az 19 bin çocuk yerinden ediliyor

    "Netanyahu, Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı"

    Avusturya'da 14 yaş altına sosyal medya yasağı getirilecek

    Hukuksuz ve acımasız bir savaş

    İstanbul'da 4 cezaevi nakil aracı zincirleme kaza yaptı: 14 kişi yaralandı

    "İncirlik'te sirenlerin çaldığına" ilişkin açıklama

    Hafta sonu parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor

    "Ukrayna, enerji şantajı yapıyor"

    Irak'taki petrol faaliyetleri ve projeler büyük ölçüde durdu

    Cuma namazını kapatılan Mescid-i Aksa'nın çevresinde kıldılar

    Hırvatistan'ın başkentinde şiddetli fırtına: 1 gün okullar tatil edildi

    “Nereden buldun” kanunu gelmeli

    "7 gün istediler, 10 gün verdim"

    İkinci kez hakim karşısına çıktı

    Körfez limanlarını Ürdün ve kuzeye bağlayan uluslararası lojistik koridoru oluşturacak

    Ordudaki personel krizi nedeniyle askerlik süresini uzatacaklarını söyledi

    'Türk işletenli tankere gerçekleştirilen saldırıyı büyük endişeyle karşılıyoruz'

    Wall Street Journal: Trump, savaşı hızla bitirmek istiyor

