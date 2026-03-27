Hukuksuz ve acımasız bir savaş

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Amerika ve İsrail’in İran’da başlattığı savaşın “yasa dışı, absürt, acımasız” olduğunu söyledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile başlayan Orta Doğu’daki çatışmalarda hükümetinin aldığı tutumu açıklamak için Meclis Genel Kurulunda konuştu. İran’a saldırıların ve bu ülkenin karşılık vermesiyle başlayan çatışmaların küresel boyutta büyük bir felâkete yol açtığına dikkati çeken Sanchez, “Bu tam bir felâket. 28 Şubat’tan bu yana yaklaşık 2 bin kişi öldü, İran ve Lübnan’da dört milyondan fazla kişi yerinden edildi, askerî operasyonlara yaklaşık 12 milyar avro kamu parası harcandı, turizmde, deniz ticaretinde ve küresel hava trafiğinde ciddi bir daralma var. Küresel ekonominin düzgün işleyişi ve gıda güvenliği için hayati önem taşıyan ham maddelerin, hidrokarbonların fiyatlarında da ciddi bir artış yaşandı” ifadelerini kullandı.

Tüm bunlar ne için?

Sanchez, “Tüm bunlar ne için? Uluslararası hukuku baltalamak, Orta Doğu’yu istikrarsızlaştırmak, Irak ve Lübnan’daki çatışmaları yeniden alevlendirmek ve Gazze’yi unutulmuşluğun ve kayıtsızlığın enkazının altına gömmek için mi?” sorularını yöneltti. İspanya Başbakanı, “Her zamanki şüphelilerin çıkarlarını beslemek için başlatılan İran savaşının trajedisi yakında geçebilir ancak Irak kabusunun kat ve katının tekrarlanması ve dünyanın bunun sonuçlarından etkilenmesi mümkün. İspanyol hükümeti bunun olmasını engellemek için çalışacak. Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş. Bu savaş bizi ekonomik, sosyal ve çevresel hedeflerimizden ve insanların önceliklerinden uzaklaştıran, yasa dışı, absürt ve acımasız bir savaş” ifadelerini kullandı. Sanchez, Orta Doğu’daki çatışmaların ekonomiye olumsuz etkileriyle mücadele edeceklerini vurguladı.