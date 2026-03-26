"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MART 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

BM: Savaş "kontrolden çıktı"

26 Mart 2026, Perşembe 02:51
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın artık "kontrolden çıktığını ve tek çözümün diplomasi olduğunu" belirtti.

Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde, Orta Doğu'daki güncel gelişmelere yönelik basın açıklamasında bulundu.

İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının başlamasından "sadece saatler sonra", bunun bölgeye yayılma riski taşıdığı uyarısında bulunduğunu hatırlatan Guterres, "Aradan üç haftadan fazla bir süre geçmişken, bu savaş artık kontrolden çıkmış durumda. Çatışma, liderlerin bile hayal edilebilir sınırları içinde gördüğü eşikleri aşmış bulunuyor." dedi.

Guterres, dünyanın daha geniş çaplı bir savaşın ve giderek artan insani ıstırap dalgasının ve daha derin bir küresel ekonomik şokun eşiğinde olduğunu ifade etti.

Bununla birlikte, diyalog ve barışa yönelik bir dizi girişimin halihazırda devam etmekte olduğunun altını çizen Guterres, bunun "mutlaka başarıya ulaşması" gerektiğini vurguladı.

ABD, İsrail ve İran'a doğrudan mesaj verdi

BM'nin Orta Doğu'daki bu durumu daha yakından takip edebilmek için daha önce BM bünyesinde birçok görevi yerine getiren Jean Arnault'u, çatışma ve bunun sonuçlarına ilişkin BM çabalarına liderlik etmesi amacıyla Özel Temsilci olarak atadığını belirten Guterres, bölgedeki tüm taraflara savaşı sona erdirme ve diplomasiye dönme mesajı verdi.

Guterres, şunları söyledi:

"ABD ve İsrail'e mesajım şudur: Savaşı sona erdirmenin tam zamanıdır, zira insani ıstırap derinleşmekte, sivil kayıplar artmakta ve savaşın küresel ekonomik etkisi giderek daha yıkıcı bir hal almaktadır. İran'a mesajım ise komşularına yönelik saldırılarına son vermesidir. Güvenlik Konseyi bu saldırıları kınamış ve derhal sona erdirilmelerini talep etmiştir."

Guterres, Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının gereğine değindiği basın açıklamasında, bu savaşın bölge genelinde ve çok daha ötesinde sivillere ciddi zarar verdiğini ve onları "derin bir güvensizlik ortamına" ittiği değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan'daki insani duruma da değinen BM Genel Sekreteri, "Hizbullah, İsrail'e yönelik saldırılarını durdurmalıdır. İsrail ise Lübnan'da, en ağır darbeyi sivillere vuran askeri operasyonlarına ve saldırılarına son vermelidir. Gazze modeli, Lübnan'da asla tekrarlanmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Guterres, savaşın derhal sona erdirilmesi çağrısını yinelerken, "Savaş çözüm değildir. Bu felaketten bir çıkış yoluna ihtiyacımız var. Çıkış yolu diplomasidir. Uluslararası hukuka tam saygı, çıkış yoludur. Barış, çıkış yoludur." dedi.

AA

Okunma Sayısı: 238
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM: Savaş "kontrolden çıktı"

    Şanlıurfa'da 4 ilçede eğitime ara verildi

    Uzlaşma, Orta Doğu’nun menfaatine

    Almanya: İran savaşı feci bir hata

    İran: Müzakere edilecek konumda değilsiniz

    “TBMM savaş gündemiyle toplanmalı” teklifine red

    Yüksekova-Hakkari yolu heyelan sebebiyle ulaşıma kapatıldı

    Tarafsız görünüp İsrail’in yanında durmayalım

    ABD'nin Lincoln gemisi füze menziline girdiğinde hedef alacaklar

    "Enerji kaynaklarını en yakın komşularımıza tedarik edeceğiz"

    "İki ülke arasında şu ana kadar doğrudan veya dolaylı hiçbir görüşme yapılmadı"

    Trump’ın geriadımı diplomatik manevra mı?

    Irak'ta askeri dispansere hava saldırısı : 7 asker öldü 13 asker yaralandı

    Hem vuruyor, hem müzakere istiyor

    Francesca Albanese'den dünyaya çağrı: İsrail ile bağlarınızı koparın!

    İsrail, Lübnan'da 33 sivili daha şehit etti: 2 Mart'tan bu yana 1072 kişi katledildi!

    Irak-Erbil'de birden fazla noktaya kamikaze İHA saldırısı: Rezidansta yangın çıktı - 'ABD askerleri kalıyordu' iddiası

    Fikret Orman gözaltına alındı

    Beni Bediüzzaman'a kim götürecek?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Şanlıurfa'da 4 ilçede eğitime ara verildi
    Genel

    İran: Müzakere edilecek konumda değilsiniz
    Genel

    Almanya: İran savaşı feci bir hata
    Genel

    Uzlaşma, Orta Doğu’nun menfaatine
    Genel

    “TBMM savaş gündemiyle toplanmalı” teklifine red
    Genel

    BM: Savaş "kontrolden çıktı"
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.