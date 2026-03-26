“TBMM savaş gündemiyle toplanmalı” teklifine red

TBMM Genel Kurulu’nda Yeni Yol Partisi’nin, “bölgedeki son gelişmelerin Türkiye dış politikasına etkisi”nin ele alınmasına yönelik önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Teklif üzerine konuşan Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, ABD-İsrail’in İran’a saldırmasıyla savaşın küresel boyut kazandığını belirterek, bu süreçte Meclis’in vergi ve kripto düzenlemeleriyle meşgul olmasını eleştirdi. Çalışkan, TBMM’nin derhâl savaş gündemiyle toplanması ve gelişmeler karşısında inisiyatif alması gerektiğini söyledi. Çalışkan, “İran’da rejim düşmeye düşecek hiç olmazsa yeni yönetimle aramızı iyi tutalım, pastadan biz de pay kapar mıyız?’ tavrıyla Amerika’dan, İsrail’den korkarak ve ne yazık ki bu belirsiz tavırla hiçbir yere varamayız” dedi. Ankara - Mehmet Kara

Okunma Sayısı: 76

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.