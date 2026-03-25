Trump’ın geriadımı diplomatik manevra mı?

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Hürmüz Boğazı ültimatomunun dolmasına kısa süre kala “diplomasiye fırsat vereceğini” açıklaması dünya başkentlerinde geniş yankı buldu.

Açıklama sonrası enerji piyasalarında gerilim azalırken petrol fiyatları geriledi, uluslararası borsalar yeniden yükselişe geçti. DW Türkçe’nin haberine göre, Trump, “Ortadoğu’daki düşmanlıkların bütünüyle çözüme kavuşturulması” için ABD ile İran arasında “çok iyi ve verimli görüşmeler yürütüldüğünü” belirterek, İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırıları beş gün erteleme talimatı verdi. Ancak İran cephesi bu iddiaları yalanladı. İran Dışişleri Bakanlığı’na dayandırılan haberlerde, herhangi bir görüşme yapılmadığı, Trump’ın Tahran’ın misilleme tehdidi karşısında geri adım attığı ve açıklamanın petrol fiyatlarını düşürmeye yönelik olduğu öne sürüldü. Haber Merkezi

