"7 gün istediler, 10 gün verdim"

27 Mart 2026, Cuma 13:41
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın elektrik santrallerini hedef alma kararını 6 Nisan’a kadar durdurmasına ilişkin, İran’ın kendisinden 7 gün süre istediğini ancak kendisinin bu süreyi 10 güne çıkardığını açıkladı.

Trump, Fox News kanalına yaptığı açıklamada gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Savaş olmayacağı düşüncesiyle kendisine oy veren ancak hayal kırıklığına uğrayan kişilere ne söylemek istediği sorusuna Trump, “Amerika’yı büyük yapmak ve öyle kalmasını sağlamak için bir şeyler yapmam gerekiyor” yanıtını verdi.

İran’ın nükleer silaha sahip olmasının Orta Doğu ve İsrail’in yanı sıra ABD için de bir tehdit oluşturduğunu savunan Trump, "(İran’ın nükleer tesislerine saldırı) Olmasaydı, şimdi bir nükleer silahları olurdu ve bunu çoktan kullanmış olurlardı." değerlendirmesinde bulundu.

Devam eden müzakerelere ilişkin Trump, İran’a karşı zafer kazandıklarını öne sürerek, donanması ve hava kuvvetlerini etkisiz hâle getirdiğini iddia etti.

"İran'ın elektrik santrallerini hedef alma" kararını 6 Nisan'a kadar durdurmasına ilişkin ise Trump, İran'ın kendisinden bu sürenin uzatılmasını talep ettiğini aktardı.

Trump, "Benden 7 gün istediler. Bense onlara 10 gün süre verdim. Şimdi diyeceksiniz ki, 'Trump kötü bir müzakereci.' Onlara 10 gün süre verdim çünkü bana gemi verdiler." ifadelerini kullandı.

"Hürmüz Boğazı'na ihtiyacımız yok"

Daha önce İran'ın ABD'ye gönderdiğini söylediği hediyenin, İranlıların "8 petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermeleri" olduğunu belirten Trump, İran'ın bu sayıyı 10'a çıkardığını kaydetti.

Trump konuya ilişkin, "Boğazdan sekiz gemi geliyor. Bu tam olarak bize vereceklerini söyledikleri şeydi. Sonra iki tane daha eklediler. Bu bana doğru kişilerle iş yaptığımızı kanıtladı." ifadelerini kullandı.

Venezuela'dan yüz milyonlarca varil petrol temin edildiğini belirten Trump, ABD'nin Suudi Arabistan ve Rusya'nın toplamından daha fazla petrol ürettiğini söyledi.

Trump, "Hürmüz Boğazı'na ihtiyacımız yok. Beni rahatsız eden şey, buna ihtiyaç duyan ülkelerin bu konuda hiçbir şey yapmaması." dedi.

