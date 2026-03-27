“Nereden buldun” kanunu gelmeli

TBMM Genel Kurulu’nda, Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar, milletvekilleri, rektörler, belediye başkanları, valiler ve kamuya bağlı kuruluşların yöneticilerinin mal varlıklarının araştırılmasına ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Önerinin gerekçesini açıklayan Yeni Yol Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Türkiye’de daha önce uygulanan “nereden buldun” düzenlemesinin kaldırıldığını hatırlatarak, sonraki süreçte çıkarılan servet barışı kanunlarıyla yurt dışındaki mal varlıklarının farklı yollarla ülkeye getirilebildiğini söyledi. Özdağ, iktidara çağrıda bulunarak “Nereden buldun kanunu derhal getirilmeli” dedi; yolsuzluk ve hırsızlığı önleyici düzenlemeler ile siyasî ahlâk ve etik yasalarının çıkarılması gerektiğini ifade etti. Ankara - Mehmet Kara

