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4 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

'Rusya, Ukrayna'ya "ciddi" karşılık verecek'

04 Haziran 2025, Çarşamba 01:11
New York Times (NYT) gazetesinin haberinde, Rusya'nın, askeri havaalanlarına yapılan saldırılar nedeniyle Ukrayna'ya ciddi karşılık vereceği öne sürüldü.

Ukrayna, Rusya'daki askeri üsleri İHA'larla hedef aldı

NYT'nin, ABD hükümetinden ismi açıklanmayan yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından Rusya'nın farklı askeri havaalanlarına yapılan saldırılar ele alındı.

 

Yetkililer, operasyonun Rusya'nın stratejik kapasitesine zarar vermesinin yanı sıra Ukrayna'nın 600 dolarlık insansız hava araçları (İHA) kullanarak değeri 100 milyon doları aşan askeri uçakları imha edebileceğini gösterdiğini belirtti.

Bu saldırıların, Rusya'yı Ukrayna'daki operasyonlarını azaltmaya sevk etmeyeceğini savunan yetkililer, Moskova'nın "ciddi" bir karşılık vermesini öngördüklerini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya ne tür karşı saldırı düzenleyeceği yönünde ABD'nin henüz istihbaratının bulunmadığını kaydeden yetkililer, sivillere yönelik İHA saldırıları yapılabileceğini, enerji şebekelerinin vurulabileceğini, orta menzilli balistik füzelerin fırlatılabileceğini öne sürdü.

Yetkililer, ayrıca, Ukrayna'nın operasyon öncesinde ABD'ye bilgi vermediğini, çünkü Washington'ın "karşı çıkacağını bildiklerini" aktardı.

Rusya: Ukrayna'nın Rus askeri hava üslerine saldırısında bazı uçaklar alev aldı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın, Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri hava üslerine FPV insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği ve bazı uçakların alev aldığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Bugün Kiev rejimi, Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri hava üslerine FPV İHA'larla terör saldırıları düzenledi." ifadesi kullanılmıştı.

Ukrayna, Rusya'nın stratejik seyir füzesi taşıyıcılarının yüzde 34'ünü vurduğunu iddia etmişti

Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU) Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın farklı askeri havaalanlarına insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırılarda, stratejik seyir füzesi taşıyan savaş uçaklarının yüzde 34'ünün vurulduğu öne sürülmüştü.

SBU tarafından "Pavutini" (Örümcek Ağı) adıyla "özel operasyon" düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Rusya'nın stratejik havacılığına 7 milyar dolarlık hasar verildiğinin tahmin edildiği vurgulanmıştı.

AA

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