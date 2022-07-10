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11 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Sri Lanka ordusu: Protestolar sırasında ateş açıldı

10 Temmuz 2022, Pazar 19:30
Sri Lanka'da ordu yetkilileri, protestolar sırasında ateş açıldığını kabul etti ancak "protestoculara kasıtlı zarar verme niyeti" olmadığını belirtti.

Tamil Guardian'ın haberine göre, ordu yetkilileri, silahlı saldırıya ilişkin videoların yayılmasının ardından son protestolar esnasında caydırıcı olması için havaya ve Başkanlık binasının yan duvarlarına birkaç el ateş edildiğini söyledi.

 

Ordudan yapılan açıklamada, “Havaya ve yanlara ateş etmek, görevli ordu mensuplarının protestoculara kasten zarar verme niyetinde olduğu anlamına gelmez.” ifadesine yer verildi.

Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da göstericiler dün Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Protestocular, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşarak konut ve ofise girmişti.

Yerleşkeye girilmesinin ardından Rajapaksa'nın yerleşkeden ayrıldığı ve güvenli bir yere götürüldüğü ileri sürülmüştü.

Devlet Başkanı Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifa etmeyi kabul ettiği bildirilmişti.

ABD, Sri Lanka'da krizi çözmek için ülkedeki tarafları iş birliğine çağırdı

Öte yandan, ABD'nin Colombo Büyükelçisi Chung, Sri Lanka'da devam eden siyasi ve ekonomik krizin neden olduğu protestolarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Chung, Sri Lanka'nın borç krizini çözmek, herkes için daha adil gelecek oluşturmak için sorumlu ve sürdürülebilir bir adım atarken ABD'nin bu ülkenin yanında yer alacağını belirtti.

Büyükelçi Chung, "Bu, Sri Lanka'nın tarihinde kırılgan ve önemli bir andır. Sri Lanka parlamentosunun bu sürece herhangi bir siyasi partinin değil, ulusun iyiliğine yönelik taahhütte bulunarak saygı ve sağduyu ile yaklaşması çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkesinin, binlerce kişinin hesap verebilirlik, şeffaflık ve tüm Sri Lankalılar için daha iyi bir gelecek talep etmek için sokağa döküldüğü protestoları ve siyasi gelişmeleri yakından izlediğine dikkati çeken Chung, tarafları barışçıl, demokratik geçiş süreci için iş birliği yapmaya çağırdı.

Chung ayrıca ABD ve uluslararası toplumun devam eden krizin üstesinden gelmek için Sri Lanka'yı desteklediğini vurgulayarak, "Anayasal çerçevede seçilecek yeni hükümeti, uzun vadeli ekonomik istikrarı sağlayacak ve Sri Lanka halkının hoşnutsuzluğunu giderecek çözümleri belirlemek ve uygulamak için hızla çalışmaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Elektrik gıda ve yakıt kıtlığı da dahil olmak üzere kötüleşen ekonomik koşullar yüzünden zor günler geçiren Sri Lanka'yı desteklemeye hazır olduklarına işaret eden ABD Büyükelçisi Chung, protestoculara ve gazetecilere yönelik şiddeti kınadı.

Sri Lanka'daki durum

Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.

AA

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