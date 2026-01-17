"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 OCAK 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

'Terör örgütü YPG/SDG'nin Fırat’ın batısından çekilmesi bu sabah başlayacak'

17 Ocak 2026, Cumartesi 04:02
Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG’nin Fırat’ın batısındaki mevzilerden çekilme sürecinin bu sabah başlayacağını duyurdu.

Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi, Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye’ye yaptığı açıklamada, “YPG/SDG’nin Fırat’ın batısından çekilmesi cumartesi sabahı başlayacak. Ardından Suriye Ordusu birlikleri bölgeye intikal edecektir.” ifadelerini kullandı.

 

Açıklamada, ayrıca, Suriye Ordusu’nun Deyr Hafir bölgesine girdiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Öte yandan Suriye Ordusu Operasyon Komutanlığı da terör örgütü YPG/SDG’nin geri çekilme sürecinde hedef alınmayacağını bildirdi.

Suriye ordusunun hedef aldığı terör örgütü YPG/SDG’nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, terör örgütü unsurlarının sabah saat 07.00 itibarıyla Fırat Nehri’nin doğusuna çekileceğini açıklamıştı.

Suriye ordusu, 13 Ocak’ta Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere Fırat’ın batısındaki örgüt kontrolündeki bölgeleri askeri alan ilan etmiş, sivillerin güvenli tahliyesi için M15 kara yolunda insani koridor açıldığını duyurmuştu.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, Deyr Hafir’de hedef alınacak terör noktalarının haritaları yayımlanarak sivillerden bu bölgelerden uzak durmaları istenmiş, operasyonun da TSİ 22.00 itibarıyla başlatıldığı bildirilmişti.

Suriye Savunma Bakanlığı da daha sonra yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/SDG’nin Fırat Nehri’nin batısındaki temas hatlarından çekilme kararını memnuniyetle karşıladığını belirtmişti.

Terör örgütü YPG/SDG'nin çekilme açıklaması sevinçle karşılandı

Operasyonun başladığı saatlerde sokakların boşaldığı Deyr Hafir’e bağlı Humeyme köyünde, terör örgütünün Fırat’ın doğusuna çekileceğinin duyulmasının ardından siviller yeniden sokaklara çıktı.

Çok sayıda sivil, yeni Suriye bayrakları taşıyarak tekbirler getirdi ve sevinç gösterilerinde bulundu. Bölge sakinleri, terör örgütü YPG/SDG’nin uzun süredir günlük hayatlarını zorlaştırdığını belirterek gelişmeyi “kurtuluş” olarak nitelendirdi.

AA

Okunma Sayısı: 178
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Venezuela Savunma Bakanı: ABD'nin saldırısında 47 asker öldü

    Demokrat Parti İzmir Milletvekili Altıntaş: Emeklinin kaybı telâfi edilsin

    California Valisi: 'Trump, ABD'de iç savaş çıkarmaya çalışıyor' - 'Şu an daha fakiriz ve daha hastayız'

    Dünyaca ünlü Kruger Ulusal Parkı sel sebebiyle kapatıldı

    Almanya: ABD, kurallara dayalı düzene sırt çevirdi

    Ezher Şeyhi: Tarihin gördüğü en büyük zulüm

    'Terör örgütü YPG/SDG'nin Fırat’ın batısından çekilmesi bu sabah başlayacak'

    Ukrayna enerji sektöründe OHAL ilan edildi

    ''Gazze Barış Kurulu" üyeleri açıklandı - Başkan, Dr. Ali Şaat oldu, Bakan Fidan da Gazze Yürütme Kurulu'nda

    ABD halkı: Trump çok ileri gitti

    İstanbul'a karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı!

    'Grönland konusunda bizimle aynı fikirde olmayan ülkelere gümrük vergisi uygulayabilirim'

    İran’daki protestolar: Değişim tartışmaları

    Tahliye edilen İsrail helikopteri halatın kopmasıyla yere çakıldı

    2026 yılı İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti Konya oldu

    Yeni soğuk hava dalgası kapıda: 13 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı!

    Putin ile Netanyahu telefonda görüştü

    Kahramanmaraş Göksun'da 4 büyüklüğünde deprem

    BM: Gazze'deki 60 milyon ton molozu temizlemek 7 yıldan fazla sürecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'Grönland konusunda bizimle aynı fikirde olmayan ülkelere gümrük vergisi uygulayabilirim'
    Genel

    İstanbul'a karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı!
    Genel

    ABD halkı: Trump çok ileri gitti
    Genel

    “Öldün mü?” uygulaması viral oldu - 'Ölürsem beni kim bulacak?'
    Genel

    Ukrayna enerji sektöründe OHAL ilan edildi
    Genel

    ''Gazze Barış Kurulu" üyeleri açıklandı - Başkan, Dr. Ali Şaat oldu, Bakan Fidan da Gazze Yürütme Kurulu'nda
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    'Terör örgütü YPG/SDG'nin Fırat’ın batısından çekilmesi bu sabah başlayacak'
    Genel

    Almanya: ABD, kurallara dayalı düzene sırt çevirdi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.