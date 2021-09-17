Türkiye’ye AB’den milyarlık yardım geliyor

Avrupa Birliği’nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu yedi aday ülkedeki reformların desteklenmesi amacıyla ayrılan 14 milyar 200 bin euro hacmindeki katılım öncesi yardımın Avrupa Parlamentosu’nun (AP) onayından geçtiğini açıkladı.

Böylece öngörülen yardımların onay süreci tamamlanmış oldu. Varhelyi, yardımların AB’nin genişlemeye verdiği kararlı desteğin güçlü bir mesajı olduğunu söyledi. AB Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, yardımlarla Türkiye ile ilişkilerin sağlamlaştırılmasının ümit edildiği belirtilerek bu yardımlarla “özellikle Türkiye’de sivil toplum, temel haklar, AB ve Türkiye arasındaki Gümrük Birliği’nin sorunsuz işlemesi ve aynı zamanda yeşil ve dijital ajandanın desteklenmesinin amaçlandığı” vurgulandı.

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