"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Ukrayna'dan Rusya'ya: Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek

21 Eylül 2022, Çarşamba 01:28
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimlerin Rusya'ya katılmak için referanduma gitme kararına tepki göstererek, "Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek." uyarısında bulundu.

Kuleba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun kontrolü altındaki Herson ve Zaporijya bölgelerindeki sözde yönetimlerin Rusya’ya bağlanması için 23-27 Eylül tarihlerinde referandum yapılması için karar alınmasına tepki gösterdi.

Rusya'nın, ülkesinin topraklarını işgal eden bir devlet olduğunu belirten Kuleba, "Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Herhangi bir hibrit seferberlik de olmayacak. Rusya, Ukrayna topraklarının bazı kısımlarını yasa dışı olarak işgal eden bir saldırgan oldu ve olmaya devam etmektedir. Ukrayna, topraklarını özgürleştirme hakkına sahiptir ve Rusya ne derse desin onları özgürleştirmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimlerin Rusya’ya katılmak için referandum kararı

Donbas’taki Donetsk ve Luhansk yönetiminin sözde halk konseylerinden yapılan açıklamada, her iki bölgenin Rusya Federasyonu’na katılması için 23 Eylül’den 27 Eylül’e kadar halk oylaması yapılacağı ifade edildi.

Ukrayna'da Rus ordusunun kontrolü altındaki Herson bölgesindeki sözde yönetim de 23-27 Eylül'de bölgenin Rusya'ya katılması için referandum yapılacağını açıkladı. Zaporijya bölgesinin de o tarihlerde referanduma gideceği duyuruldu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya devlet kanalına yaptığı açıklamada, “Özel askeri operasyonun en başından itibaren ve ondan önceki dönemde, halkların kaderlerine karar vermeleri gerektiğini söyledik ve mevcut durum, bu halkların kendi kaderlerinin efendisi olmak istediklerini doğruluyor." diye konuştu.

Rusya, 2014’te Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki meydan olaylarıyla Kırım’ı yasa dışı ilhak etmişti. Bunun ardından ayrılıkçılar, Rus etnik nüfusunun çoğunlukta olduğu Donetsk ve Luhansk bölgelerinde sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti isminde yönetimler ilan etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat'ta sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınmasına dair kararnameyi Kremlin Sarayı'nda imzalamıştı.

Putin, 24 Şubat sabahı "Donbas'taki insanları korumak üzere özel askeri operasyon" başlattıklarını duyurmuştu. Böylece Rusya-Ukrayna savaşı başlamıştı.

AA

Okunma Sayısı: 165
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ukrayna'dan Rusya'ya: Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek

    Lukaşenko’dan orduya ''savaş zamanı alarmı'' talimatı

    Fiona Kasırgası ABD'yi alarma geçirdi

    İsrail'le ilişkiler tamgaz

    'Rusya'nın Ukrayna'daki sözde referandumunu kabul etmeyeceğiz'

    Almanya'dan Rusya'ya referandum tepkisi

    Faruk Fatih Özer'in tutukluluk kararı onaylandı

    Meteoroloji'den Doğu Anadolu'ya fırtına uyarısı

    "Kovid-19 salgını bitti" sözü tepki çekti

    Kuraklık küresel dert haline geldi

    Havalar soğuyacak

    Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır

    Avrupa Konseyinde gündem Türkiye

    Bizi parlamenter sistemle taçlandırın

    Barışın gelmesi için dua ediyoruz

    Fahiş okul servisi ücretine tepki

    1 milyona yakın kişi daha icralık oldu

    Nijerya'da 100 bin kişi evsiz kaldı

    DGM: Acil durum çağrısı gönderen 300 göçmen kurtarıldı

    Denizli'de midibüsle tır çarpıştı: 17 işçi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Brüksel’den Şanghay’a...
    Ahmet BATTAL

    M. Kemal, laiklik ve savruk dindarlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İsrail'le ilişkiler tamgaz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Fiona Kasırgası ABD'yi alarma geçirdi
    Faruk ÇAKIR

    Alkışlanacak projeye alkış
    Genel

    Lukaşenko’dan orduya ''savaş zamanı alarmı'' talimatı
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Nezihane, nazikane, kavl-i leyyin
    Muhammet ÖRTLEK

    Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Tartışmaları-2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.