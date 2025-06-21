Aşırı yoksul 700 milyon insan çatışma ortamlarında yaşıyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyada aşırı yoksulluk içinde yaşayan 700 milyon insanın yüzde 40'ının çatışmadan etkilenen veya kırılgan ortamlarda yaşadığını ve bu durumun daha da kötüleştiğini belirtti.

Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde, "Yoksulluk, az gelişmişlik ve çatışma: uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin sonuçlar" konulu toplantıda konuştu. Yoksulluğun umutsuzluğu, umutsuzluğun da toplumlarda güvensizliği, korkuyu ve şiddeti beslediğini belirten Guterres, çatışmaların kalkınmaları engellediğini ve milyonlarca insanı yerinden ettiğini söyledi. Guterres, "En düşük insani gelişme göstergelerine sahip 10 ülkeden 9'unun şu anda çatışma halinde olması tesadüf değil. Aşırı yoksulluk içinde yaşayan 700 milyon insanın yüzde 40'ı çatışmadan etkilenen veya kırılgan ortamlarda yaşıyor ve durum daha da kötüleşiyor." dedi. AA

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