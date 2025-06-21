TYT sona erdi, AYT ve YDT yarın yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi.

Bu yıl 2 milyon 560 bin 649 adayın başvurduğu, saat 10.15'te başlayan YKS'nin ilk oturumu TYT'de adaylara, Türkçe testinde 40, Sosyal Bilimler testinde 20, Temel Matematik testinde 40, Fen Bilimleri testinde 20 soru olmak üzere 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi.

TYT, Türkiye'nin 81 ili ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil olmak üzere 250 sınav merkezinde uygulandı. 7 bin 848 bina ve 143 bin 213 salonda gerçekleştirilen ilk oturumda 333 bin 836 kişi görev aldı.

YKS, Hakkari'nin Şemdinli, Hatay'ın Hassa, Kocaeli'nin Dilovası, Kütahya'nın Gediz, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ilk kez yapıldı.

Sınav bitiminde adaylar alkışlarla karşılandı

Sınava giren adaylardan Nehir Yıldırım, sınavın kendisi için orta zorlukta geçtiğini, en çok Türkçe ve Sosyal Bilimler testlerinde zorlandığını belirtti.

Yıldırım, YKS'ye ilk defa girdiğini söyleyerek "Umarım son sınavım olur, bunu herkes için söylüyorum. Herkes girsin ve rahatlasın. Umarım herkesin gönlünce olur." dedi.

Moleküler biyoloji ve genetik bölümünü hedeflediğini dile getiren Yıldırım, TYT'de stresli olduğunu ancak yarın yapılacak AYT için daha hazır hissettiğini belirterek "AYT'de daha iyi bir puan yapacağımı düşünüyorum. Yarın daha iyi bir sınav geçirme ihtimalim yüksek." ifadelerini kullandı.

Adaylardan Ömer Orhan ise Türkçe ve Sosyal Bilimler testlerinin kolay olduğunu, genel itibarıyla sınavın kendisi için kolay geçtiğini ancak matematik testinde paragraf sorularıyla karşılaştıklarını ve bu anlamda zorlandığını söyledi.

Veliler, sınavın yapıldığı okullara gelerek çocuklarını yalnız bırakmadı. Dışarıda bekleyen veliler, sınav bitiminde adayları alkışlarla karşıladı.

ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS'nin ilk oturumu TYT öncesi sınav binasını ziyaret etti

Öte yandan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav öncesi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi yerleşkesine geldi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ersoy, sekiz ay süren YKS sürecinin sonuna gelindiğini söyledi.

Bugün ilk oturum olan TYT'nin gerçekleştirileceğini, yarın ise AYT ve YDT oturumlarının yapılacağını belirten Prof. Dr. Ersoy, "Bugün TYT, sosyal bilimler, fen bilimleri, temel matematik ve Türkçe olmak üzere toplam 120 soru, 165 dakikadan oluşuyor. Yarın AYT sınavımız, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi olmak üzere her birinden 40'ar soru, 180 dakika ve son olarak YDT'de Almanca, Arapça, Fransızca, Rusça ve İngilizce olmak üzere 5'er dilden 80 soru, 120 dakikalık sınavımızı hep beraber gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

TYT sınavına 2,5 milyondan fazla adayın katıldığını bildiren Prof. Dr. Ersoy, şöyle devam etti:

"Toplamda 3 sınavımıza 4,5 milyona yakın adayımız katıldı. Biz bu sınavı 81 il ve Lefkoşa olmak üzere toplam 250 merkezde yapıyoruz. Bugün 7 bin 800'ün üzerinde bina ve 143 bin salon kullanıyoruz. Sahada 450 bine yakın görevlimiz koordineli bir şekilde çalışmakta. Öncelikle hepsine teşekkür ediyorum. Şu anda 250 merkezde Sınav Koordinasyon Merkezleri'nde çalışan görevlilerimiz, sürecin sağlıklı yürütülmesi, adaylarımızın güvenli, sağlıklı, konforlu sınav işlemesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Adaylarımız, bizim gözbebeklerimiz, biricik yavrularımız. Bu sınavda başarılar diliyorum. Emeklerinin, çalışma ve çabalarının karşılığını alacakları güzel bir sınav hazırladık. Büyük Türkiye'nin yarınının inşasına katkıda bulunacak, inşallah güzel bir sınav olacak ve adaylarımızı belirleyeceğiz. Dünyada adaleti, barışı, insan haklarını tesis edecek yeni evlatlarımızı inşallah bu vesileyle belirleyeceğiz."

"Gürültü oluşturulmamasını hassaten hatırlatıyorum"

Prof. Dr. Ersoy, emniyet ve jandarma güçlerinin adayların sınav salonlarına sağlıklı ve kolay şekilde ulaşmaları için var gücüyle çalıştıklarını vurguladı.

Herkesten hoşgörü ve anlayış beklediklerini söyleyen Prof. Dr. Ersoy, "Tekrar hatırlatıyorum, sınav salonlarının, binalarının çevresinde adaylarımızın güvenli sınav yapması için hiçbir şekilde gürültü oluşturulmaması ve adaylarımızın sınav salonlarına gelirken gerekli olan geçerli kimlik kartı ve sınava giriş belgelerini unutmamalarını hassaten hatırlatıyorum." dedi.

Sınav sonuçlarının en geç 22 Temmuz'da açıklanacağını aktaran Prof. Dr. Ersoy, bu iki günün sağlıklı, sorunsuz ve başarılı bir şekilde tamamlanmasının en büyük dilekleri olduğunu sözlerine ekledi.

Daha sonra sınav binasını ziyaret ederek bir salona giren Prof. Dr. Ersoy, adaylarla sohbet etti ve başarılar diledi.

AYT ve YDT yarın yapılacak

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), yarın saat 10.15'te başlayacak.

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

1 milyon 721 bin 60 adayın katılacağı AYT, 5 bin 78 bina ve 93 bin 793 salonda düzenlenecek.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak.

YDT'ye İngilizceden 206 bin 784, Arapçadan 4 bin 331, Almancadan 2 bin 570, Fransızcadan 1028, Rusçadan 735 kişi girecek.

Adaylara hatırlatmalar

Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılarak sınav salonuna aday alımı tamamlanacak. Adaylar, sınavın sabah oturumu olan AYT'de saat 10.00'dan, öğleden sonraki oturumu olan YDT'de saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adayların, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

T.C. kimlik kartını, nüfus cüzdanını kaybeden veya nüfus cüzdanında fotoğraf, T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlükleri, yarın 07.00-15.30 saatlerinde açık tutulacak.

YKS sonuçları, 22 Temmuz'da açıklanacak.