1,5 milyon çocuk eğitimden koparıldı

Eğitim-İş Edirne Şube Başkanı Zobar, “1,5 milyondan fazla çocuk örgün eğitim sisteminin dışına itildi” dedi.

Eğitim-İş Sendikası Edirne Şube Başkanı Nedim Zobar, sendika binasında 2024-2025 eğitim öğretim yılını değerlendirdi. Zobar, şunları kaydetti: “2024-2025 eğitim öğretim yılı sona erdi. Ama arkasında yalnızca kapanmış bir takvim değil, çözülmemiş sorunlar, derinleşmiş eşitsizlikler ve görmezden gelinen adaletsizlikler bıraktı. “Çocuk işçiliğinin önü aşçılmış oluyor” Okullarımız temizlenmedi, güvenlik sağlanmadı. Sokakta, tarlada, atölyede, fabrikada çalışmak zorunda kalan; istismarın, şiddetin, erken yaşta evliliğin kurbanı olan milyonlarca çocuk gerçeğiyle karşı karşıyayız. Kimisi yoksulluk yüzünden, kimisi taşımalı eğitimin engelleriyle okuldan koptu. 12 yıllık zorunlu eğitim uygulamasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen, hâlâ yüzde 100 okullaşma sağlanamadı. Eğitim dışındaki çocuk sayısı yüzde 38,4 oranında artarak 612 bin 814’e ulaşmıştır. Açık öğretime kayıtlı 327 bin 710 öğrenci ve Meslekî Eğitim Merkezleri’ne (MESEM) kayıtlı yaklaşık 500 binin üzerindeki öğrenciyle birlikte, bugün 1,5 milyondan fazla çocuk örgün eğitim sisteminin dışına itildi. Yani çocuklar okula gitmek yerine açıköğretimlere, MESEM’lere yönlendirilerek örgün eğitimden uzaklaştırılıyor ve çocuk işçiliğinin önü açılmış oluyor.” Edirne - anka

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